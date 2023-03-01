Adıyaman’ın Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan İyilik Kompleksi ile depremzedelerin temel ihtiyaçları yanında çocuklar için oyun alanları da kuran İnsan İzi Derneği, deprem bölgesinde yaşadıklarını unutmak ve normal yaşamlarına dönemlerini sağlamak için çocuklara birçok farklı etkinlikler düzenleyerek, yeniden keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

İnsan İzi Derneği, düzenlediği çeşitli etkinliklerle depremin olumsuz izlerini çocuklardan uzak tutarak eğlenceli zaman geçirmelerine yardımcı oluyor. İyilik Kompleksine uğrayan çocuklar için “Belki Köye Bir Film Gelir” projesi hazırlayan İnsan İzi Derneği, okulun bahçesinde düzenlediği ve 500 kişinin katılımının gerçekleştiği sinema gecesiyle çocukların yanı sıra ebeveynlerine de unutulmaz dakikalar yaşattı. Okulun bahçesinde kurulan alanlarda çocuklar ile birlikte resim çizip, çeşitli oyunlar oynayan İnsan İzi Derneği üyeleri, Psikologlar ve yerli yabancı Gönüllüler her gün ağırladıkları 220 depremzede çocuğun yüzünü güldürerek huzur dolu bir ortam oluşturmaya devam ediyor.

HEDEFİMİZ ÇOCUKLAR!

İyilik Kompleksi’nde kurulan 3 tane grup çadırı, en az 1 adet serbest oyun çadırı ve alanlarının dışında Adıyaman Havalimanı ve Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan Psikososyal Destek Çadırlarıyla depremzede her çocuğa dokunmayı hedefleyen İnsan İzi Derneği, umut olmayı sürdürüyor. Grup çalışmalarından sonra her yaş aralığına göre hazırlanan hediyeleri dağıtan Uzman Psikolog ekipleri, aynı zamanda afetin anılarını geride bırakmaları ve kendilerini kişisel bir alanda ifade etmeleri için çocuklara kilitli günlükler de hediye etti. Çocukların yüzü gülerse annelerin ve babalarının da yüzü gülmeye başladığını ifade eden İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Umut Sarıkaya, hedeflerinin çocuklar olduğunun altını çizdi.

Uzman Psikolog ekibi ile yalnızca çocuklara değil ebeveynlere de el uzatarak depremin etkisini üstlerinden atmalarına yardımcı olan dernek, afetzedelerin yüzlerinde minik de olsa bir tebessüm oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi