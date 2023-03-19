Dernek başkanı Oğuz Işık;

Derneğimiz genç ve dinamik bir kadrodan oluşuyor. 50 üyemiz var ve tamamı özel, kurumsal ve ticari işlerle meşgul olan kişiler. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösteriyoruz. Amacımız karşılıksız İyilik. Ramazan ayları genel olarak hassas ve yardımsever bir millet olduğumuzdan dolayı sosyal yardımlaşma duygusunun çok sıcak bir şekilde hissedildiği bir mevsim. Biz bu yardımseverlik duygusuna biraz daha hassasiyet ekleyerek evlere Et kolilerininde girmesinin önemli olacağını düşündük.Et Kolisi yardımı gerçekleşitirme düşüncesi ilk olarak 2020 yılında İyilik İle Yaşayanlar Derneğimiz tarafından düşünüldü ve gerçekleştirildi. Bu senede geçmiş senelerde yaptığımız gibi, içerisine Afet bölgesinden gelen ailelerimizi de dahil ederek toplum olarak yanında olduğumuzu tekrar hissettirmek istedik. Derneğimiz sadece Ramazan aylarında değil senenin 365 günü aktif olarak Kartepe bölgesinde yardım faaliyetleri sürdürüyor.

Bu bağlamda yaklaşan Ramazan ayı duygusuyla;

150 Ailemize Et kolisi, Gıda Kolisi ve 200 çocuğumuz için ‘’Tebessüm Kutusu’’ yardımı gerçekleştirdik. Ayrıca 100 Ailemiz için yine 150.000,00 TL ‘lik Nakdi yardım planlaması hazırlamış bulunuyoruz’’ dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ