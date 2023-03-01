Özünde barındırdığı iyilik ve paylaşım kavramları ile yola çıkan İstanbul'un Kültür, Sanat, Tasarım ve Yaşam Festivali 360 Dereceden Aşk || Love360Fest onlarca kültür-sanat-tasarım profesyonelinin, yüze yakın eserin, pek çok kurum ve STK’nın katılımıyla ve Istanbul Concept organizasyonunda bu sene on beşinci kez gerçekleşiyor. 2023 teması; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılı olması sebebiyle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir!" sözünden ilhamla; Özgürlük Senin Karakterindir!

14 sene önce anlamının altı boşaltılan “AŞK” kavramına itibarını sanat yoluyla iade etmek fikrinden doğan; bugüne kadar fikir annesi, Festival Kurucu Küratörü Işık Gençoğlu’nun aşka, iyiliğe olan inancı ve uğraşları ile kesintisiz bir şekilde süren 360 Dereceden Aşk Festivali’nin üç farklı alanda devam etmekte olan sergileri, etkinlikleri ve performanslarının yanı sıra önemli bacaklarından biri de her sene özgün çizgileri ile fark yaratan, ilham veren, yaşama aşkla bağlı özel isimleri ağırladığı Aşkı Konuşanlar Konferansı. 28 Şubat günü gerçekleşen konferansta birbirinden kıymetli konuşmacılar festivalin bu seneki teması olan ÖZGÜRLÜK kavramı ışığında, bu zor günlerde sürdürülebilir fayda yaratabileceğimiz her türlü alana kanalize olabilmemiz ve umudumuzu yitirmememiz için acıdan dağılmış zihinlerimize ışık tuttular.

Gün boyu süren konferansta;

Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tunçer rehber köpeği Kara ile karanlıkları nasıl aydınlığa çevirebileceğimizi ,

rehber köpeği ile karanlıkları nasıl aydınlığa çevirebileceğimizi Arya Kadın Yatırım Platformu kurucu ortaklarından Münteha Adalı özellikle de bu yeniden yapılanma döneminde özgürlük için deli olmak gerektiğini ,

özellikle de bu yeniden yapılanma döneminde özgürlük için deli olmak gerektiğini TOÇEV Kurucu Başkanı Ebru Uygun bir birey olarak kabul edilmesi gereken çocuğun eğitiminde özgürlük kavramının önemini ve kurucusu olduğu Vakfın afet döneminde ve akabinde planladıkları sürdürülebilir projeleri ,

bir birey olarak kabul edilmesi gereken çocuğun eğitiminde özgürlük kavramının önemini ve kurucusu olduğu Vakfın afet döneminde ve akabinde planladıkları sürdürülebilir projeleri Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör gerçek özgürlük için değişimin ve çalışmanın önemini,

gerçek özgürlük için değişimin ve çalışmanın önemini, Gazeteci ve Sonsuz Aşk Rasim’im kitabının yazarı Ebru Kazancıbaşı Öztekin yas acısından özgürleşmenin yollarını,

yas acısından özgürleşmenin yollarını, Motosikleti ile tek başına dünyayı dolaşan Akademisyen Asil Özbay bir kadın olarak yol yapabilme özgürlüğünü ,

bir kadın olarak yol yapabilme özgürlüğünü Akademisyen ve Sosyal Girişimci Prof. Dr. Itır Erhart gönüllülük aşkını ve kurucularından olduğu İhtiyaç Haritası’nın afet odağında yaptığı gönüllü çalışmaları,

gönüllülük aşkını ve kurucularından olduğu İhtiyaç Haritası’nın afet odağında yaptığı gönüllü çalışmaları, El Ele Federasyonu Yön. Kurulu Başkanı Ayfer Doğan bugünlerde toplum gündeminde öne çıkan koruyucu aile olabilmenin koşullarını

anlattılar.

*** Konferans; performans sanatçısı Arbil Çelen Yuca’nın afet zamanlarında umudun korunmasına yönelik, büyüleyici teatral anlatısı ve gitar eşliğindeki canlı performansı ile son buldu.

Sahne alan tüm konuklar, dinleyicilere ilham olurken pek çok konuda taze bir bilinç oluşturmamıza da katkıda bulundular.

Değişmeyen sloganı #iyilerkazanacak olan konferansta Toçev ve İhtiyaç Haritası’na salonda stantlar kurularak, afetzedeler için destek sağlandı.

15’inci 360 Derece Aşk Festivali’nden Notlar:

Festival bu sene 18 Mart’a kadar sürecek. Devam etmekte olan sergilerdeki, eser gelirleri ile afetzedelere destek olan sanatçıların yapıtları ana mekân sponsoru Pera Palace Hotel-Galata Fuaye ’de 18 Mart’a, Istanbul Concept Gallery ’de ve Istanbul Concept Studio ’da ise 11 Mart’a kadar görülebilir.

’de 18 Mart’a, ’de ve ’da ise 11 Mart’a kadar görülebilir. 9-11 Mart tarihleri arasında, performans sanatçısı Arbil Çelen Yuca festival teması “Özgürlük Senin Karakterindir” doğrultusunda, 48 saat kesintisiz sürecek “Döngüde Hür-Sen” isimli iddialı bir sanat performansı gerçekleştirecek. Yuca, 9 Mart günü Pera Palace Hotel’de kuracağı yaşam alanına yerleşecek ve o alanda 48 saat boyunca yaşayarak, yazılı sözlü iletişim kurmaksızın eserini üretecek. Multidisipliner sanatçı Yuca; Pera Palace Hotel gibi kamusal bir alanda, yaşadığımız topraklardan yola çıkarak özgürlüğün mekânsal ve sosyal etkileşimle alakasını, bireyin hikayesini başka türlü anlatabilmek için yöntem arayışını ve bu yöntemlerde özgünlüğünü sorgulayacak. Yuca, performansına bu 2 gün süresince şahitlik edenlere, izlenirken özgür olmanın, kendin kalabilmenin mümkünlüğünü irdeletecek. Sanatçının ana sorusu: "Kişi özgürlüğünün sınırları olduğunu saydığı alanda kendini tanımaya dair söz harici enstrümanlar kullanarak, göz önünde yaşayarak daha da kendisi olmayı deneyimleyebilir mi?” Performans esnasında ürettiği eserin satışından afetzedelere destek verecek olan sanatçı, 11 Mart, Cumartesi günü saat 19.00 ’da 48 saatlik performansını özel bir dinleti ve anlatı ile tamamlayacak.

tarihleri arasında, performans sanatçısı festival teması “Özgürlük Senin Karakterindir” doğrultusunda, isimli iddialı bir sanat performansı gerçekleştirecek. Yuca, 9 Mart günü Pera Palace Hotel’de kuracağı yaşam alanına yerleşecek ve o alanda 48 saat boyunca yaşayarak, yazılı sözlü iletişim kurmaksızın eserini üretecek. Multidisipliner sanatçı Yuca; Pera Palace Hotel gibi kamusal bir alanda, yaşadığımız topraklardan yola çıkarak özgürlüğün mekânsal ve sosyal etkileşimle alakasını, bireyin hikayesini başka türlü anlatabilmek için yöntem arayışını ve bu yöntemlerde özgünlüğünü sorgulayacak. Yuca, performansına bu 2 gün süresince şahitlik edenlere, izlenirken özgür olmanın, kendin kalabilmenin mümkünlüğünü irdeletecek. Sanatçının ana sorusu: "Kişi özgürlüğünün sınırları olduğunu saydığı alanda kendini tanımaya dair söz harici enstrümanlar kullanarak, göz önünde yaşayarak daha da kendisi olmayı deneyimleyebilir mi?” Performans esnasında ürettiği eserin satışından afetzedelere destek verecek olan sanatçı, Istanbul Concept yine #UnutmamaHareketi kapsamında; haber spikeri Gözde Şeker’in Hatay’da çektiği, üstünde herhangi bir müdahalesi olmayan ve olana dair delil niteliğindeki fotoğrafı Sanat Okur platformu ile birlikte, 100 edisyon olarak basıp adedi 10.000 TL’den satışa sunuyor. Elde edilen gelir deprem bölgesinde yaralara şifa olması ümidiyle İhtiyaç Haritası’na destek olarak aktarılacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi