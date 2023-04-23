Toyota Prius: İkonik bir hibrit model olan Toyota Prius, yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleri ile tanınır.

Honda Insight: Bu hibrit sedan, mükemmel yakıt tasarrufu ve güvenilirlik sunarak çevre dostu bir seçenektir.

Hyundai Ioniq: Ioniq, hem hibrit, hem plug-in hibrit ve tam elektrikli versiyonlarla mevcuttur. Tüm modeller, yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyon sunar.

Tesla Model 3: Tamamen elektrikli bir araç olan Tesla Model 3, sıfır emisyon ve yüksek enerji verimliliği sunarak çevre dostu bir seçenektir.

Chevrolet Bolt: Bu tam elektrikli kompakt hatchback, iyi menzil ve hızlı şarj yetenekleri ile dikkat çeker. Araç satışı ve devri nasıl yapılır?

Nissan Leaf: Nissan Leaf, elektrikli araç pazarında popüler ve uygun fiyatlı bir seçenektir. Yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleriyle öne çıkar.

Ford Escape Hybrid: Bu hibrit SUV, düşük yakıt tüketimi ve geniş iç mekan sunarak aileler için çevre dostu bir seçenektir.

Kia Niro: Kia Niro, hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli versiyonlarla mevcuttur. Tüm modeller, yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyon değerleri sunar.

Bu liste sürekli değişebilir ve yeni modeller pazara sunuldukça güncellenir. Yakıt tasarruflu bir araç satın alırken, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olanı seçmek önemlidir. Tam elektrikli araçlar, hibritler ve plug-in hibritler arasında tercih yaparken, menzil, şarj altyapısı, maliyet ve kullanılabilirlik gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.

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