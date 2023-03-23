İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli İttifak'ın cumhurbaşkanı adayı olmasından rahatsız olduğunu belirterek bir açıklama yaptı.

Ağıralioğlu, "İYİ Parti'nin emekleri boşa gitti ve İYİ Parti'den kimse özür dilemedi. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, bu adaylığın masada bir dayatmaya dönüşmesine itiraz ediyorum"diyerek partisinden ayrılacağına dair iddiaları güçlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değiş dayatmaya karşı çıktığını belirterek, "Partim adına konuşmuyorum, kendi adıma konuşuyorum" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi