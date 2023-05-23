İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini ve Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacaklarını öne sürdü.

Edirne'de gerçekleştirdiği çalışmalarla her kesimden takdir toplayan İYİ Parti İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili hem genel hem de yerel değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti olarak Edirne'de oylarını yükselten 1. sırada yer alan il olduklarını belirterek, "Bizler İYİ Parti Edirne teşkilatı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz 14 Mayıs seçimini geride bıraktık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs seçimleri var. Şunu belirtmek isterim ki İYİ Parti Edirne Teşkilatı 81 ilde oyunu arttıran 1. İl olarak istatistiklerde yer alıyor. Geçtiğimiz seçimlerde yüze 16 olan oy oranımızı bu seçimlerde yüzde 21'i çıkarttık ve Edirne'den Prof. Dr. Mehmet Akalın'ı milletvekili olarak meclise uğurladık. Seçimlerin hemen akabinde İYİ Parti Edirne teşkilatı olarak 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdik. 28 Mayıs seçimleri için neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. İYİ Parti olarak az oy aldığımız ilçeleri belirledik, ne tür ziyaretler gerçekleştirmemiz gerektiğini ilişkin istişarede bulunduk. Milletvekilimiz Akalın ile birlikte sahada çalışmalara başladık vatandaşlarımızla birebir görüşerek Millet İttifakı'nın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini halka anlatmak için bu yola çıktık" diye konuştu.

"Lütfen sandığa gidip demokrasiye sahip"

Genel seçimlerde istedikleri oy oranını elde edemediklerini ancak Edirne'de oylarını arttırdıkları sahalara motive olarak çıktıklarını söyleyen Başkan Engin, "Bazı söylemler olabiliyor oy vermeyeceğim sandığa gitmeyeceğim gibi. Fakat bu seçmenler Millet İttifakı seçmenleri. Bu seçmenlerimize sesleniyorum. Lütfen sandığa gidip demokrasiye sahip çıksınlar. Özellikle öğrenciler maddi olarak sıkıntıya düşüyor olabilir bu seçim zamanı yol masrafları bir hayli pahalı bunun için de çalışmalarımız olacak. O yüzden lütfen herkes sandığa gitsin. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Edirne'de 30 bin arasında oy kullanılmadı. Biz bu seçmenlere de bizzat ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)