İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, canlı yayında, ”Benim ilkelerimi, kararlarımı oluşturan şey kurucu ve kurtarıcılığımızın ortaya koyduğu değerlere sadakat Cumhuriyet’in ilelebet yaşamasını sağlamak için gayret ve Atatürk’ün ilkeleri sayesinde siyaset yapmak. Benim bütün ilkelerim bunlardır” ifadelerini kullandı.

Çıray, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nden tam olarak neden ayrıldınız, hangi gerekçe vardı?’ sorusunu “Bu noktada bir merkez partisi kurularak muhalefetin güçlendirilmesi gerekiyordu. O nedenle bunları kendisine arz ettim, Dedim ki izin verirseniz yeni kurulacak partiye destek vereyim. Çünkü o partiyi Milliyetçi Hareket Partisi’nden ayrılan, genellikle omurgası onlardan oluşan arkadaşlar kuracak.Bu partinin MHP küskünler partisi olarak algılanması halinde toplumsal karşılığı olmaz. Ben Türkiye’de yaşayan merkez siyasetin tanınan, yaşayan üç beş kişisinden biriyim. Orada daha önce sayın Akşener ile de böyle bir şeyi merkez partisi olacağı konusunda konuşuyorduk. Böyle bir merkez partisi oluşumu ve güçlenmesi için yer almam gerektiğini düşündüm. O da Türkiye’nin böyle bir konjonktürde böyle bir muhalefet güçlenmesine ihtiyacı olduğunu düşünmüş olmalı ki en azından bana ‘hayır’ demedi” şeklinde yanıtladı.

‘Siz şu anda İYİ Parti’yi nasıl görüyorsunuz?’ sorusu üzerine Çıray, “Ben İYİ Parti’nin merkeze oturduğuna inanmıyorum şu anda. Bu bir süreç ve tercih meselesi.” ifadelerini kullandı.

Çıray'a, “Akşener mi değişti yoksa siz mi değiştiniz?” sorusu soruldu. Bunun üzerine Çıray, “Ben kişisel olduğunu düşünmüyorum. Daha çok dünya görüşü anlamında görüş ayrılıklarımız olduğunu düşünüyorum. Ben kamu görevi yaparken duygulara pek yer vermem. Yani dostluk arkadaşlık bir yanda durur. Ama inançlarınız, devlet anlayışınız, siyasi partiye bakış ve ideolojiniz bir yanda durur. Dolayısıyla bence temel mesele, dünya görüşünde farklılık, yönetim anlayışında farklılık olabilir” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ