Türkiye 14 Mayıs tarihinde sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekilini seçmek için oylarını kullandı. Seçimler ikinci tura kalırken İYİ Parti'den istenilen desteği görmediği küçük ortakları hedef tahtasına koydu.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) ve Kurucular Kurulu Üyesi Tamer Kayaalp, 14 Mayıs seçimlerinde bozguna uğrayan Yedili Masa'yı hedef alıp, "DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi yöneticileri TV kanallarında, ikinci turda nasıl çalışılmalıdır, onu izah ediyorlar. Fesuphanallah" ifadelerini kullandı.
YENİGÜN HABER MERKEZİ