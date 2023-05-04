İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili adayı İbrahim Alagöz, sosyal medya hesabından depremzedelerden oy isteyen AK Parti yetkililerine tepki gösterdi.

Alagöz, “Ailelerini, sevdiklerini çürük binaların altında bırakmış insanların oylarını, oy için apar topar özensizce attığınız bina temelleriyle mi kazanacaksınız?” dedi. Türkiye’nin 11 ilini etkileyen depremlerin ardından iktidar seçim yıkılan binaların yeniden inşasına başladı. Uzmanlar, deprem bölgesinde kısa sürede yapı dikmenin tehlikeleri hakkında uyarıda bulunsa da çalışmalar devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili adayı İbrahim Alagöz, felakette yakınını kaybeden depremzedelerden oy isteyen AK Partililere tepki gösterdi.

"Bursa’da da vaziyet hiç iyi olmayacak"

Uzmanların her an olabileceğini belirttiği büyük Marmara depremine de dikkat çeken Alagöz, Bursa’nın da depreme hazırlıklı olmadığına dikkat çekti. Alagöz, “Herkes İstanbul’u konuşuyor ama Bursa’da deprem olması beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde kalıyor. Allah muhafaza bu depremi yaşadığımızda, Bursa’da da vaziyet hiç iyi olmayacak.” İfadelerini kullandı.

"Oy için apar topar özensizce attığınız bina temelleriyle mi kazanacaksınız?"

"Jeoloji mühendisleri deprem bölgesinde kısa sürede yapı dikmenin tehlikeleri hakkında uyarıyor, AK Parti deprem bölgelerinde, seçime yetiştirilmek için alelacele atılmış temellerle utanmadan bir de depremzedelerden oy istiyor! Ailelerini, sevdiklerini çürük binaların altında bırakmış insanların oylarını, oy için apar topar özensizce attığınız bina temelleriyle mi kazanacaksınız?

"3 milyondan fazla insanın can güvenliğinin hesabını kim verecek?"

Depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da Büyük İstanbul Depremi’nin korkusunu yaşıyoruz. Aslında beklenen deprem Büyük Marmara Depremi… Herkes İstanbul’u konuşuyor ama Bursa’da deprem olması beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde kalıyor. Allah muhafaza bu depremi yaşadığımızda, Bursa’da da vaziyet hiç iyi olmayacak. Peki İstanbul’da yaşayan 16 milyon, Bursa’da yaşayan 3 milyondan fazla insanın can güvenliğinin hesabını kim verecek?

"Dezavantajlı ve engelli vatandaşlarımızı önceleyen bir anlayışla yürüteceğiz!"

Milletin iktidarında, depremden etkilenme riski bulunan bütün illerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarını ‘’Rant değil çevre ve insan odaklı, afet risklerine karşı dayanıklılığı artıran, kent kimliğini yok etmeyen, doğaya ve tarihe karşı saygılı, dezavantajlı ve engelli vatandaşlarımızı önceleyen bir anlayışla yürüteceğiz!’’ Unutmayın ki; #14Mayıs ‘ta #TürkiyeTarihYazacak #DepremiUnutmaUnutturma"

YENİGÜN HABER MERKEZİ