Kocakaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
- Antalya'da yapılan temayül yoklaması demokratik kurallara ve tarafsızlığa uygun olmayarak 34 bin üyeden sadece 6 bin üye ile gerçekleştirildi.
- Belediye başkanlığı ve mesleki hayatı boyunca adil, dürüst ve ilkeli bir duruş sergilediğini belirtti.
- Kocakaya, yapılan usulsüzlükleri İYİ Parti Genel Merkezi'ne bildirdiğini, ancak etik ve vicdani değerlerin hiçe sayıldığı bu süreçte siyaset yapmamanın hayat görüşüyle uyuştuğunu ifade etti.
İYİ Parti Antalya Teyamül Yoklaması'nda Okan Kocakaya 1470 oyla on dördüncü sırada yer almıştı. Yoklamada birinci sırada İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı Aykut Kaya, ikinci sırada Ali Adnan Kaya, üçüncü sırada ise Ayşen Kurt yer almıştı.
YENİGÜN HABER MERKEZİ