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İYİ Parti Antalya Teyamül Yoklaması'nda Okan Kocakaya 1470 oyla on dördüncü sırada yer almıştı. Yoklamada birinci sırada İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkan Yardımcısı Aykut Kaya, ikinci sırada Ali Adnan Kaya, üçüncü sırada ise Ayşen Kurt yer almıştı.

Kocakaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: