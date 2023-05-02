İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Pazara girdiğimizde pazarcı oradan bağırıyor 'Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e' diye. Sinerjinin milletimizde karşılık bulduğunu görüyoruz. Şu anda yüzde 15'in üstüne oy oranının çıktığını söyleyebilirim. Bunun adım adım devam edeceğine inanıyorum. Son 5 senedir anketlerde öne çıkan hangi isim varsa bugün artık hepsi bütün. Sayın Yavaş sosyal devlet politikaları ve tarımla ilgili, Sayın İmamoğlu da şehircilikle ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı görevinde bulunacak. Ülkemizin iki büyük şehir belediye başkanı bizzat bu inşa süreciyle görevlendiriyorlar. Bu çok anlamlı." açıklamasında bulundu.

“14 Mayıs'ta sandıklara sahip çıkmayı başardığımız takdirde birinci turda seçimin bitmesinin yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum.” diyen Zorlu, “TBMM'de birinci parti olma hedefimiz var. Bunu başarıp başaramadığımızı göreceğiz. AK Parti kurulduğunda ANAP'ın kuruluşu gibi 4 eğilimin olduğu gibi bir tabloyla. Sonrasında merkez sağın kendisi olduğunu iddia eden AK Parti. 2011 yılına geldiğinde Türkiye'de siyasetin merkezinde çok ciddi yelpaze değişimi oldu. Kararsızların hızla artışını sağlayan bu oldu. 2017'de İYİ Parti doğdu. Biz Türkiye'nin milli merkezi olarak kendimizi tanımlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zorlu, "Baştan söyleyeyim PKK terör örgütüdür, Öcalan terörün başıdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi daha da etkin, rasyonel biçimde devam etmesi gerekiyor. İYİ Parti olarak bu sözün, bu sesin her mecrada savunucusu olacağız. Terörle, terörizmle insanlarımızın oy verme tercihini ayırmamız gerekiyor. Hiçbir siyasi partinin bir seçmen grubunu tahakküm altına alacağını kabul etmiyoruz. Biz de Kürtlerden oy istiyoruz. Ben bu insanların tırnak içerisinde onlar teröristtir denilerek yapılan yaftalamaları asla kabul etmiyorum. İYİ Parti olarak milletimizin sesi ve bu anlamda güvencesi olacağız." dedi.

"Gençlerin, liyakatin esas alındığı,üreten bir yaşama geçmek istediklerini görüyorum. Biz bunu sağlayacağız, endişeleri olmasın." diyen Zorlu, "Sandık güvenliğini sağlayacağız. Esas olan sandıktır. Milletimizle birlikte bunu koruyabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Zorlu KIZILELMA için, "KIZILELMA benim favorimdir. Devletin projesidir. Gurur duyarım ama Savunma sanayi bir siyaset malzemesi değildir. Gizlilik esası vardır. Devlette devamlılık esastır, daha iyilerini yaparız" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ