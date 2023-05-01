Açıklamasında, ülkenin ekonomik durumundan dolayı işçi, memur, emekli ve tüm emekçilerin sıkıntı yaşadığını belirten Zorlu, gerçek dışı TÜİK rakamlarıyla emekçilerin hayat pahalılığı altında ezdirildiğini söyledi.

İYİ Parti olarak Ocak ayı için geçerli zam oranının yüzde 55 olmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zorlu, siyasi iktidarın emekçinin sesine kulak vermediğini ifade etti. Ancak, kendilerinin geriye dönük olarak emekçilerin ücretlerindeki kayıpları telafi edeceklerini ve Temmuz ayında geçerli olmak üzere yüzde 50 zam yapacaklarını dile getirdi.

Ücret adaletsizliğine maruz kalan tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde artış ve özlük haklarında iyileştirme sağlayacaklarını belirten Zorlu, her çalışana hak ettiği iyi yaşamı garanti edeceklerini söyledi. 14 Mayıs'ta İYİ Parti'ye basılacak her mühürün adil ve hakça bir paylaşımın yolunu açacağını vurgulayan Zorlu, "Bize inanın, bize güvenin!" dedi.