İYİ Parti'de 28. dönem Kırklareli milletvekili adayı olarak 3'üncü sıradan gösterilen Hilmi Kahraman, adaylıktan çekildiğini açıkladı.İyi Parti milletvekili adaylığı için 1'inci sırada Türker Yörükçüoğlu, 2'nci sırada Sibel Pişkin yer alıyor.

Hilmi Kahraman yaptığı açıklamada,

“3 Mart'ta bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'de aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ