İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde aday olmayacağını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tatlıoğlu'nun paylaşımında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye değinerek, kendilerine teşekkür etti ve partinin siyasi çalışmalarının güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, Parlamento dışında da ülkesine ve milletine hizmet etmek için çalışmalar yapacağını ifade eden Tatlıoğlu, bu kararını nedenleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

İYİ Parti'nin önümüzdeki dönemdeki siyasi çalışmaları ve milletvekilliği adaylarıyla ilgili açıklamaları ise merakla bekleniyor.

İsmail Tatlıoğlu, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Bursa milletvekili seçilmişti ve 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almaktaydı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ