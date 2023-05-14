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Dikbayır, Anneler Günü'nü de kutladı.

Gözlemlediği kadarıyla seçimlere katılım oranının yüksek olduğunu belirten Dikbayır, "Devletimize, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Dikbayır, eşi Nigar ile kızları Neşe ve Beste Dikbayır ile Hendek ilçesindeki Noksel İlkokulu'na geldi.