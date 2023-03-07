

Eski milli futbolcu Serhat Akın geride bıraktığımız gün Watergarden İstanbul’da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla alışveriş merkezine gelen ve hızlıca alışverişini tamamlayan Akın, alışveriş esnasında gazeteciler tarafından görüntülendi. Muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusu üzerine; "Böyle bir dönemde nasıl olabiliriz ki. İyi olmaya çalışıyoruz." demekle yetindi. Gazetecilere teşekkür eden Serhat Akın, spor yorumculuğuna devam ettiğini ve sosyal medya çekimi için stüdyoya gideceğini belirtti.