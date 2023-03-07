Serhat Akın geride bıraktığımız gün Watergarden İstanbul’da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla alışveriş merkezine gelen ve hızlıca alışverişini tamamlayan Akın, alışveriş esnasında gazeteciler tarafından görüntülendi. Muhabirlerin "Nasılsınız?" sorusu üzerine; "Böyle bir dönemde nasıl olabiliriz ki. İyi olmaya çalışıyoruz." demekle yetindi. Gazetecilere teşekkür eden Serhat Akın, spor yorumculuğuna devam ettiğini ve sosyal medya çekimi için stüdyoya gideceğini belirtti.Eski milli futbolcu