Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kadın girişimcilerin güçlenmesine ve işlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen “İyi İşler” projesinin yedinci dönemi başlıyor. Projenin ilk yılından itibaren 119 kadın girişimci eğitimlerini tamamlayarak “İyi İşler’den mezun oldu. Bu yıl kapılarını deprem bölgesindeki kadın girişimcilere de açan “İyi İşler” projesi için başvurular 4 Ekim tarihine kadar KAGİDER’in web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Boyner Grup’un 2015 yılında başladığı, 2018 yılından bu yana da KAGİDER iş birliği ile devam eden “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”nın yedinci dönemi için başvurular 4 Eylül’de başlıyor. “İyi İşler” projesi ile tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde çalışan kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmaları amaçlanıyor. Her yıl ortalama 30 başvuru kabul edilen projede bu yıl deprem bölgesinden 10 kadın girişimci veya kooperatif doğrudan “İyi İşler”e dahil olabilecek.

Kadın girişimciler güçleniyor

“İyi İşler” projesine katılan kadın girişimcilere iletişim, stratejik planlama, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku gibi 21 farklı konuda 9 haftalık kapsamlı bir eğitim sunularak güçlenmeleri sağlanıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadın girişimciler “İyi İşler” sertifikalarını almaya hak kazanıyor.

Kadın girişimcilerin farklı alanlarda gelişmesi ve rekabette farklılaşarak pazara erişimlerine destek olunan “İyi İşler” projesinden mezun olan kadın girişimciler Boyner Grup’un online kanallarından da faydalanıyor. İyi İşler girişimcileri Boyner Grup’un milyonlarca müşterisine ulaşıyor, pazara erişim ve tanıtım faaliyetlerinden de yararlanabiliyor.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner: “Yarattığımız kız kardeşlik bağı deprem bölgesindeki kadınlara da ulaşacak”

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesinin en önemli koşullarından birinin kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanabilmesi olduğuna vurgu yapan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Şu ana kadar 119 mezun verdiğimiz “İyi İşler” projemizde yarattığımız etki çok daha geniş. Mesela, mezun olan girişimcilerimizin kadın istihdam oranı yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının oldukça üstünde. “İyi İşler”i sadece bir eğitim programı olarak görmüyoruz. Burada geliştirdiğimiz uzun soluklu ilişki müthiş bir dayanışma ortamı yarattı, tam anlamıyla bir kız kardeşlik bağı oluşturduk. Bu yıl deprem bölgesinden kadın girişimcilerin programa katılması projeyi daha da anlamlı kılacak. Aramızdaki bu güçlü bağ, deprem bölgesindeki kadın girişimcilerin işlerini iyileştirmekle kalmayacak, bölgedeki kadınların da kalkınmasına destek olacak.” dedi.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu da “İyi İşler” programının kadın girişimciler için çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek bu projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Bezircioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi İşler programı bugüne kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinden 119 kadının işlerini büyütmelerine destek oldu. Kadın girişimciler aldıkları eğitim ve mentorluk desteği sayesinde önlerindeki birçok engeli aşmanın yollarını öğrendi. Programdan mezun olan girişimcilerin başarıları aynı zamanda işe yeni başlayan kadınlara da ilham oldu. Bu sene depremden etkilenen illerimizdeki kadın girişimcilerin de bu programdan yararlanmasını arzu ettik ve onlar için ön elemesiz bir kontenjan açtık. Gıda ve teknoloji sektörleri dışında çalışan ve en az 2 yıldır faaliyette olan 10 kadın girişimci ya da kooperatif programa doğrudan dahil olabilecek. Böylece yeni pazarlara erişmenin yanı sıra alacakları eğitimlerle rekabette fark yaratacaklar. Bu kriterleri sağlayan kadın girişimci ya da kooperatiflere programa başvurmaları için çağrıda bulunuyorum: Gelin işinizi hep birlikte büyütelim.”