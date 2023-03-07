Genel Kurul'un ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında, 2023 – 2025 Dönemi IWF Türkiye’nin yeni başkanı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün seçildi.

Farklı alanlarda elde ettikleri başarılarıyla lider ve öncü konuma ulaşmış etkin kadınları bir araya getirerek kadın liderliğini geliştirmeyi hedefleyen uluslararası bir iletişim ve etkileşim ağı olan IWF Türkiye Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda 2023-2025 dönemi IWF Türkiye Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni dönemde IWF Türkiye Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu AsilÜyeler:

Arzu Ünal Erman,

Çiğdem Ayözger Öngün,

Bilgün Gürkan,

Burcu Civelek Yüce,

Mutlu Alkan Özyurt,

Selma Altay Rodopman,

Tülin Karabük,

Yasemin Merih Alparslan,

Yasemin Solmaz

Yönetim KuruluYedek Üyeler:

Ebru Dorman,

Elif Ateş Özpak

Işıl Arıdağ

Kübra Orakçıoğlu Kazan

Özge Bulut Maraşlı

Genel Kurul'un ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında,2023 – 2025 Dönemi IWF Türkiye’nin yeni başkanı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngünseçildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ