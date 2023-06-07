Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’nin bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiği Uluslararası ‘Masalİstanbul’ Festivali, “Güneşe Uzanan Masallar” temasıyla Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da başladı. Clown ve Sirk Sanatlar Grubu eşliğinde eğlenceli ve renkli bir kortejle başlayan festivalin açılış programına özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Kemal Çebi: Küçükçekmece’yi bir kültür kentine dönüştürdük

Festival açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi ile birlikte hazırladığımız bu masal yolculuğunun 4.’sünü gerçekleştiriyoruz. Bugüne dek binlerce yetişkine ve çocuğa ulaşmaya çalıştık. Küçükçekmecemizde hayatında hiç masal dinlememiş çocukları masalla tanıştırdık. Festivalimiz kapsamında, Masal Kamyonu ve masal bisikletinin kentteki 9 noktada masalseverlerle buluşacak. Festivalimizin son iki günü ise Masal kamyonumuz Hatay’a doğru yola çıkarak, oradaki çocuklarımıza masallarla şifa dağıtacak. Küçükçekmece'yi bir kültür kentine dönüştürüyoruz. Çocuklarımızın kitapla, sinemayla, kültürle tanışması gerektiği yaşlarda tanışmasını arzu ediyorum. Bu benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Küçükçekmecelilerden büyük ilgi

Yönetmenliğini Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, sanat yönetmenliğini ise Nazlı Çevik Azazi’nin yaptığı festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Küçükçekmecelilerin büyük ilgisiyle gerçekleşen yürüyüşün ardından Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da devam eden festivalde, Nazlı Çevik Azazi çocuklara hikâyeler ve masallar anlattı. Festival kapsamında Pink Lemonade grubu ise çocuklar için şarkılar söyledi.

Masal yolculuğu Küçükçekmece’nin ardından Hatay’da devam edecek

13 Haziran’a dek sürecek olan festival kapsamında, yerli ve yabancı masal anlatıcıları, Küçükçekmece’nin 9 farklı noktasında masal severlerle buluşacak. Masal Kamyonu ve masal bisikletinin kentteki durak noktaları ilçedeki kültür merkezlerinin yanı sıra Seyir Parkı, Soyak Amfi, Cennet Meydan, Güzel Sanatlar Akademisi, Göl Kenarı Amfi Tiyatro, Fatih Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi olacak. Festivalin son 2 gününde ise masal kamyonu, Hatay’a doğru yola çıkacak. 12-13 Haziran’da masal anlatıcıları, masal kamyonu ve masal bisikleti Hatay’ın Serinyol, Yeniçağ ve Aknehir Mahalleleri’nde bir araya gelerek, depremden etkilenen çocukların bilişsel ve ruhsal dünyasına masallarla şifa dağıtacak.

Festivalde Türk masal anlatıcılarının yanı sıra yurtdışından gelen alanında uzman masal anlatıcıları da yer alıyor.