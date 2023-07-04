İTÜ'de Hangi Bölümler Var? Geçen Sene kaç Puandan Aldı

İTÜ, mühendislik, mimarlık, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi birçok farklı alanda eğitim vermektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi popüler bölümler, İTÜ'nün en çok tercih edilen programları arasındadır.
Ayrıca, İTÜ bünyesinde fen bilimleri alanında Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümleri de bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesi ise mimarlık eğitimi veren prestijli bir program olarak öne çıkmaktadır.
İTÜ, kaliteli eğitim kadrosu, modern altyapısı ve öğrencilere sunduğu fırsatlarla öne çıkan bir üniversitedir. Bu nedenle, İTÜ'yü tercih etmeyi düşünenler için taban puanları ve bölüm seçenekleri büyük bir öneme sahiptir.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin İstanbul ilinde yer alan bir devlet üniversitesidir. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendisliği Okulu) ve 1795'te kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendisliği Okulu) ile kökleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan İTÜ, Türkiye'nin en eski teknik üniversitelerinden biridir.
Tarihçe
İTÜ'nün tarihçesi, 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendisliği Okulu) ve 1795'te kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendisliği Okulu) ile başlar. Bu okullar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde askeri bir okul olarak kurulmuştur. İTÜ, 1928 yılında İstanbul Teknik Okulu adını alarak sivil bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.
Akademik Birimler
İTÜ, 14 fakülte, 2 yüksekokul, 3 enstitü ve 5 araştırma merkezi olmak üzere toplamda 24 akademik birime sahiptir. Bu birimler arasında Mimarlık Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi, Maden Fakültesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi gibi birimler bulunmaktadır.
Yerleşkeler
İTÜ'nün ana yerleşkesi İstanbul'un Maçka semtinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra üniversitenin Ayazağa, Gümüşsuyu, Taşkışla, Tuzla ve Florya olmak üzere toplamda 6 yerleşkesi bulunmaktadır.
Öğrenci Yaşamı ve Aktiviteler
İTÜ, öğrencilerine çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler sunmaktadır. Üniversite bünyesinde 100'den fazla öğrenci kulübü bulunmaktadır. Ayrıca, İTÜ'nün spor tesisleri ve spor takımları, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmektedir.
İTÜ ve Araştırma
İTÜ, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biridir. Üniversite, çeşitli bilim ve teknoloji alanlarında araştırmalar yapmaktad# İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin İstanbul ilinde yer alan bir devlet üniversitesidir. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendisliği Okulu) ve 1795'te kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendisliği Okulu) ile kökleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan İTÜ, Türkiye'nin en eski teknik üniversitelerinden biridir.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin önde gelen teknik üniversitelerinden biridir. 2022 yılında İTÜ'nün çeşitli bölümlerine giriş yapmak isteyen adaylar için taban puanlar ve başarı sıralamaları önemli bir kılavuz oluşturur. İTÜ'nün birçok bölümü, özellikle mühendislik ve fen bilimleri alanlarında, yüksek puanlar ve sıralamalar gerektirir.
İTÜ'nün 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilerin hangi bölümlere girebileceklerini ve hangi bölümlerin daha rekabetçi olduğunu gösterir. Bu bilgiler, öğrencilerin üniversite tercihlerini yaparken hangi bölümleri hedeflemeleri gerektiği konusunda yardımcı olur.
Örneğin, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü, 2022 yılında oldukça yüksek bir taban puan ve başarı sıralamasına sahiptir. Bu, bu bölümün oldukça rekabetçi olduğunu ve yüksek puanlar alan öğrenciler tarafından tercih edildiğini gösterir.
2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) için taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. En güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, son 4 yılda üniversite yerleştirme puanlarını içermektedir. Tüm veriler, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanan en son güncel puanlara dayanmaktadır.
İTÜ'de Hangi Bölümler Var? Geçen Sene kaç Puandan Aldı?
|
Bölüm
|
Taban Puanı
|
Başarı Sıralaması
|
Kontenjan
|
Puan Türü
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|
495,19952
|
1.821
|
110+3
|
SAY
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 burslu) (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa))
|
376,74402
|
64.053
|
10
|
SAY
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa))
|
402,48826
|
41.430
|
10
|
SAY
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa))
|
281,24222
|
202.225
|
20
|
SAY
|
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
25
|
SAY
|
Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
20
|
SAY
|
Cevher Hazırlama Mühendisliği (İnşaat Fakültesi)
|
300,67645
|
162.251
|
60+2
|
SAY
|
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|
368,07253
|
72.578
|
60+2
|
SAY
|
Çevre Mühendisliği
|
359,86319
|
80.975
|
70+2
|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
|
363,11913
|
77.658
|
95+3
|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
52
|
SAY
|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|
315,37778
|
137.554
|
11
|
SAY
|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli)
|
385,35098
|
56.018
|
1
|
SAY
|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
10
|
SAY
|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
10
|
SAY
|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
8
|
EA
|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
|
243,33733
|
428.092
|
7
|
EA
|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
15
|
EA
|
Ekonomi (İngilizce)
|
410,84865
|
5.476
|
60+2
|
EA
|
Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
15
|
EA
|
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
8
|
EA
|
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
|
245,12695
|
414.867
|
7
|
EA
|
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
15
|
EA
|
Elektrik Mühendisliği (İngilizce)
|
443,76417
|
14.730
|
50+2
|
SAY
|
Elektrik Mühendisliği
|
430,74369
|
21.623
|
95+3
|
SAY
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
316,78217
|
135.383
|
8
|
SAY
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|
374,95289
|
65.756
|
7
|
SAY
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
15
|
SAY
|
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|
468,99682
|
5.921
|
110+3
|
SAY
|
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)
|
483,00897
|
3.248
|
60+2
|
SAY
|
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
1
|
SAY
|
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli)
|
371,44254
|
69.212
|
20
|
SAY
|
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|
344,10113
|
98.908
|
15
|
SAY
|
Endüstri Mühendisliği
|
462,80752
|
7.560
|
80+2
|
SAY
|
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|
473,86016
|
4.810
|
60+2
|
SAY
|
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
30
|
SAY
|
Endüstriyel Tasarım (İngilizce)
|
390,40696
|
51.553
|
60+2
|
SAY
|
Fizik Mühendisliği
|
401,39031
|
42.355
|
60+2
|
SAY
|
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|
402,64094
|
41.303
|
60+2
|
SAY
|
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
30
|
SAY
|
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|
324,08161
|
124.639
|
11
|
SAY
|
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
10
|
SAY
|
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
1
|
SAY
|
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
25
|
SAY
|
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|
370,53073
|
70.086
|
80+2
|
SAY
|
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
30
|
SAY
|
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|
316,73135
|
135.463
|
11
|
SAY
|
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli)
|
347,74948
|
94.535
|
1
|
SAY
|
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
10
|
SAY
|
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
10
|
SAY
|
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
|
359,47652
|
81.374
|
70+2
|
SAY
|
Geomatik Mühendisliği
|
316,01209
|
136.530
|
70+2
|
SAY
|
Geomatik Mühendisliği (İngilizce)
|
341,45111
|
102.107
|
60+2
|
-
|
Gıda Mühendisliği
|
373,4907
|
67.173
|
70+2
|
SAY
|
İç Mimarlık
|
366,9319
|
73.718
|
60+2
|
SAY
|
İnşaat Mühendisliği
|
372,40758
|
68.242
|
190+5
|
SAY
|
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|
397,81618
|
45.349
|
60+2
|
SAY
|
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
5
|
SAY
|
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)
|
316,81465
|
135334
|
10
|
SAY
|
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
|
404,78657
|
6.943
|
1
|
EA
|
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
34
|
EA
|
İşletme Mühendisliği (İngilizce)
|
445,31247
|
14.029
|
110+3
|
SAY
|
Jeofizik Mühendisliği
|
309,23089
|
147409
|
60+2
|
SAY
|
Jeoloji Mühendisliği
|
322,02801
|
127.553
|
60+2
|
SAY
|
Kimya
|
375,57694
|
65.133
|
70+2
|
SAY
|
Kimya Mühendisliği
|
413,55053
|
32.927
|
80+2
|
SAY
|
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|
451,11459
|
11.505
|
70+2
|
SAY
|
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
|
457,84184
|
9.098
|
50+2
|
SAY
|
Maden Mühendisliği
|
334,12498
|
111.098
|
60+2
|
SAY
|
Makine Mühendisliği
|
440,40845
|
16.356
|
200+5
|
SAY
|
Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
2
|
SAY
|
Matematik Mühendisliği
|
436,66205
|
18.238
|
60+2
|
SAY
|
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|
407,04279
|
37.851
|
60+2
|
SAY
|
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|
415,49998
|
31.570
|
60+2
|
SAY
|
Meteoroloji Mühendisliği
|
346,36802
|
96.225
|
70+2
|
SAY
|
Mimarlık
|
404,67468
|
39.683
|
110+3
|
SAY
|
Mimarlık (İngilizce)
|
419,09909
|
29.045
|
70+2
|
SAY
|
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
272,58504
|
223.293
|
8
|
SAY
|
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|
314,9002
|
138.231
|
7
|
SAY
|
Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
15
|
SAY
|
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
15
|
SAY
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
|
420,70682
|
27.971
|
60+2
|
SAY
|
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (İngilizce)
|
350,99392
|
90.761
|
60+2
|
SAY
|
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|
Dolmadı
|
Dolmadı
|
2
|
SAY
|
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)
|
325,6756
|
122.429
|
65+2
|
SAY
|
Şehir ve Bölge Planlama
|
304,43916
|
155.664
|
70+2
|
SAY
|
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
|
325,1184
|
123.190
|
60+2
|
SAY
|
Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
|
391,31936
|
50.798
|
60+2
|
SAY
|
Uçak Mühendisliği
|
468,63334
|
6.019
|
70+2
|
SAY
|
Uzay Mühendisliği (İngilizce)
|
454,29643
|
10.324
|
70+2
|
SAY
|
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)
|
486,0277
|
2.861
|
40+1
|
SAY
Bu tablo, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerine ait bazı bilgileri içermektedir. Tablodan bölüm adları, taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve puan türleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Tablodaki "Dolmadı" ifadesi, ilgili bölüme başvuran adayların kontenjanı doldurmadığı anlamına gelir. Not: Tablodaki veriler 2023 yılına ait olmayabilir ve bu verilerin doğruluğunu teyit etmek için ilgili üniversitenin resmi web sitesini veya güncel kaynakları kontrol etmeniz önemlidir.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumlarından biridir. İstanbul'da yer alan bu üniversite, birçok farklı bölümde eğitim vermektedir. İTÜ'nün taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan verilere dayanmaktadır.
İTÜ'nün Genel Profili
İTÜ, İstanbul'da yer alan bir devlet üniversitesidir. Teknik ve mühendislik alanlarında öne çıkan İTÜ, aynı zamanda mimarlık, fen bilimleri, sosyal bilimler ve daha birçok alanda da eğitim vermektedir. Üniversite, öğrencilerine hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırmayı hedefler.
İTÜ'nün Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İTÜ'nün taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl YÖK tarafından belirlenir. Bu puanlar ve sıralamalar, üniversiteye giriş için gereken minimum kriterleri belirler. Örneğin, 2023 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi için taban puan 428.092, başarı sıralaması ise 3.000 olarak belirlenmiştir.
İTÜ'nün Bölümleri ve Taban Puanları
İTÜ'nün birçok farklı bölümü bulunmaktadır ve her bölümün kendine ait taban puanı ve başarı sıralaması vardır. Örneğin, İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünün taban puanı 415.652, başarı sıralaması ise 5.000 olarak belirlenmiştir.
İTÜ, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biridir ve birçok farklı bölümde eğitim vermektedir. İTÜ'ye giriş yapmak isteyen öğrencilerin, belirlenen taban puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu bilgiler, öğrencilerin hangi bölümlere girebileceklerini ve hangi bölümlerin daha rekabetçi olduğunu anlamalarına yardımcı olur
İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) Bölümleri
İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri şöyle sıralanabilir:
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Uçak Mühendisliği Bölümü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Uzay Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Elektrik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
İşletme Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Makine Mühendisliği Bölümü
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Matematik Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Bölümü (İngilizce)
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Kimya Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Bölümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Ekonomi Bölümü (İngilizce)
Fizik Mühendisliği Bölümü
Tekstil Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Endüstriyel Tasarım Bölümü (Fakülte) (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
İç Mimarlık Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte)
İşletme Bölümü (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
Kimya Bölümü
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Geomatik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
Geomatik Mühendisliği Bölümü
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (Ücretli)
Maden Mühendisliği Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (İngilizce)
Peyzaj Mimarlığı Bölümü (İngilizce)
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP- New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) (Ücretli)
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli) (Ücretli)
İşletme Bölümü (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (Ücretli)
Biyomühendislik Bölümü (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) (Ücretli)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli) (Ücretli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
Ekonomi Bölümü (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
Mimarlık Bölümü (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (KKTC Uyruklu)