İTÜ'de Hangi Bölümler Var? Geçen Sene kaç Puandan Aldı

İTÜ, mühendislik, mimarlık, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi birçok farklı alanda eğitim vermektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi popüler bölümler, İTÜ'nün en çok tercih edilen programları arasındadır.

Ayrıca, İTÜ bünyesinde fen bilimleri alanında Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümleri de bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesi ise mimarlık eğitimi veren prestijli bir program olarak öne çıkmaktadır.

İTÜ, kaliteli eğitim kadrosu, modern altyapısı ve öğrencilere sunduğu fırsatlarla öne çıkan bir üniversitedir. Bu nedenle, İTÜ'yü tercih etmeyi düşünenler için taban puanları ve bölüm seçenekleri büyük bir öneme sahiptir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin İstanbul ilinde yer alan bir devlet üniversitesidir. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendisliği Okulu) ve 1795'te kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendisliği Okulu) ile kökleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan İTÜ, Türkiye'nin en eski teknik üniversitelerinden biridir.

Tarihçe

İTÜ'nün tarihçesi, 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendisliği Okulu) ve 1795'te kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendisliği Okulu) ile başlar. Bu okullar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde askeri bir okul olarak kurulmuştur. İTÜ, 1928 yılında İstanbul Teknik Okulu adını alarak sivil bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.

Akademik Birimler

İTÜ, 14 fakülte, 2 yüksekokul, 3 enstitü ve 5 araştırma merkezi olmak üzere toplamda 24 akademik birime sahiptir. Bu birimler arasında Mimarlık Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi, Maden Fakültesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi gibi birimler bulunmaktadır.

Yerleşkeler

İTÜ'nün ana yerleşkesi İstanbul'un Maçka semtinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra üniversitenin Ayazağa, Gümüşsuyu, Taşkışla, Tuzla ve Florya olmak üzere toplamda 6 yerleşkesi bulunmaktadır.

Öğrenci Yaşamı ve Aktiviteler

İTÜ, öğrencilerine çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler sunmaktadır. Üniversite bünyesinde 100'den fazla öğrenci kulübü bulunmaktadır. Ayrıca, İTÜ'nün spor tesisleri ve spor takımları, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmektedir.

İTÜ ve Araştırma

İTÜ, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biridir. Üniversite, çeşitli bilim ve teknoloji alanlarında araştırmalar yapmaktad

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin önde gelen teknik üniversitelerinden biridir. 2022 yılında İTÜ'nün çeşitli bölümlerine giriş yapmak isteyen adaylar için taban puanlar ve başarı sıralamaları önemli bir kılavuz oluşturur. İTÜ'nün birçok bölümü, özellikle mühendislik ve fen bilimleri alanlarında, yüksek puanlar ve sıralamalar gerektirir.

İTÜ'nün 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilerin hangi bölümlere girebileceklerini ve hangi bölümlerin daha rekabetçi olduğunu gösterir. Bu bilgiler, öğrencilerin üniversite tercihlerini yaparken hangi bölümleri hedeflemeleri gerektiği konusunda yardımcı olur.

Örneğin, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü, 2022 yılında oldukça yüksek bir taban puan ve başarı sıralamasına sahiptir. Bu, bu bölümün oldukça rekabetçi olduğunu ve yüksek puanlar alan öğrenciler tarafından tercih edildiğini gösterir.

2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) için taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. En güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, son 4 yılda üniversite yerleştirme puanlarını içermektedir. Tüm veriler, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanan en son güncel puanlara dayanmaktadır.

İTÜ'de Hangi Bölümler Var? Geçen Sene kaç Puandan Aldı?

Bölüm Taban Puanı Başarı Sıralaması Kontenjan Puan Türü Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 495,19952 1.821 110+3 SAY Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 burslu) (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)) 376,74402 64.053 10 SAY Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)) 402,48826 41.430 10 SAY Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)) 281,24222 202.225 20 SAY Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 25 SAY Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 20 SAY Cevher Hazırlama Mühendisliği (İnşaat Fakültesi) 300,67645 162.251 60+2 SAY Çevre Mühendisliği (İngilizce) 368,07253 72.578 60+2 SAY Çevre Mühendisliği 359,86319 80.975 70+2 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 363,11913 77.658 95+3 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Dolmadı Dolmadı 52 SAY Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 315,37778 137.554 11 SAY Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) 385,35098 56.018 1 SAY Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 10 SAY Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 10 SAY Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) Dolmadı Dolmadı 8 EA Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) 243,33733 428.092 7 EA Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 15 EA Ekonomi (İngilizce) 410,84865 5.476 60+2 EA Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 15 EA Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) Dolmadı Dolmadı 8 EA Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) 245,12695 414.867 7 EA Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 15 EA Elektrik Mühendisliği (İngilizce) 443,76417 14.730 50+2 SAY Elektrik Mühendisliği 430,74369 21.623 95+3 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 316,78217 135.383 8 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 374,95289 65.756 7 SAY Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 15 SAY Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 468,99682 5.921 110+3 SAY Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) 483,00897 3.248 60+2 SAY Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Dolmadı Dolmadı 1 SAY Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) 371,44254 69.212 20 SAY Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 344,10113 98.908 15 SAY Endüstri Mühendisliği 462,80752 7.560 80+2 SAY Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 473,86016 4.810 60+2 SAY Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 30 SAY Endüstriyel Tasarım (İngilizce) 390,40696 51.553 60+2 SAY Fizik Mühendisliği 401,39031 42.355 60+2 SAY Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 402,64094 41.303 60+2 SAY Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Dolmadı Dolmadı 30 SAY Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 324,08161 124.639 11 SAY Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 10 SAY Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Dolmadı Dolmadı 1 SAY Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) Dolmadı Dolmadı 25 SAY Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 370,53073 70.086 80+2 SAY Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) Dolmadı Dolmadı 30 SAY Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 316,73135 135.463 11 SAY Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) 347,74948 94.535 1 SAY Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 10 SAY Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 10 SAY Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 359,47652 81.374 70+2 SAY Geomatik Mühendisliği 316,01209 136.530 70+2 SAY Geomatik Mühendisliği (İngilizce) 341,45111 102.107 60+2 - Gıda Mühendisliği 373,4907 67.173 70+2 SAY İç Mimarlık 366,9319 73.718 60+2 SAY İnşaat Mühendisliği 372,40758 68.242 190+5 SAY İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 397,81618 45.349 60+2 SAY İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 5 SAY İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) 316,81465 135334 10 SAY İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) 404,78657 6.943 1 EA İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 34 EA İşletme Mühendisliği (İngilizce) 445,31247 14.029 110+3 SAY Jeofizik Mühendisliği 309,23089 147409 60+2 SAY Jeoloji Mühendisliği 322,02801 127.553 60+2 SAY Kimya 375,57694 65.133 70+2 SAY Kimya Mühendisliği 413,55053 32.927 80+2 SAY Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 451,11459 11.505 70+2 SAY Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) 457,84184 9.098 50+2 SAY Maden Mühendisliği 334,12498 111.098 60+2 SAY Makine Mühendisliği 440,40845 16.356 200+5 SAY Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 2 SAY Matematik Mühendisliği 436,66205 18.238 60+2 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 407,04279 37.851 60+2 SAY Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 415,49998 31.570 60+2 SAY Meteoroloji Mühendisliği 346,36802 96.225 70+2 SAY Mimarlık 404,67468 39.683 110+3 SAY Mimarlık (İngilizce) 419,09909 29.045 70+2 SAY Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 272,58504 223.293 8 SAY Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 314,9002 138.231 7 SAY Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 15 SAY Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) Dolmadı Dolmadı 15 SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 420,70682 27.971 60+2 SAY Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (İngilizce) 350,99392 90.761 60+2 SAY Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Dolmadı Dolmadı 2 SAY Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) 325,6756 122.429 65+2 SAY Şehir ve Bölge Planlama 304,43916 155.664 70+2 SAY Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) 325,1184 123.190 60+2 SAY Tekstil Mühendisliği (İngilizce) 391,31936 50.798 60+2 SAY Uçak Mühendisliği 468,63334 6.019 70+2 SAY Uzay Mühendisliği (İngilizce) 454,29643 10.324 70+2 SAY Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) 486,0277 2.861 40+1 SAY

Bu tablo, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerine ait bazı bilgileri içermektedir. Tablodan bölüm adları, taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve puan türleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Tablodaki "Dolmadı" ifadesi, ilgili bölüme başvuran adayların kontenjanı doldurmadığı anlamına gelir. Not: Tablodaki veriler 2023 yılına ait olmayabilir ve bu verilerin doğruluğunu teyit etmek için ilgili üniversitenin resmi web sitesini veya güncel kaynakları kontrol etmeniz önemlidir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumlarından biridir. İstanbul'da yer alan bu üniversite, birçok farklı bölümde eğitim vermektedir. İTÜ'nün taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan verilere dayanmaktadır.

İTÜ'nün Genel Profili

İTÜ, İstanbul'da yer alan bir devlet üniversitesidir. Teknik ve mühendislik alanlarında öne çıkan İTÜ, aynı zamanda mimarlık, fen bilimleri, sosyal bilimler ve daha birçok alanda da eğitim vermektedir. Üniversite, öğrencilerine hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırmayı hedefler.

İTÜ'nün Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İTÜ'nün taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl YÖK tarafından belirlenir. Bu puanlar ve sıralamalar, üniversiteye giriş için gereken minimum kriterleri belirler. Örneğin, 2023 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi için taban puan 428.092, başarı sıralaması ise 3.000 olarak belirlenmiştir.

İTÜ'nün Bölümleri ve Taban Puanları

İTÜ'nün birçok farklı bölümü bulunmaktadır ve her bölümün kendine ait taban puanı ve başarı sıralaması vardır. Örneğin, İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünün taban puanı 415.652, başarı sıralaması ise 5.000 olarak belirlenmiştir.

İTÜ, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biridir ve birçok farklı bölümde eğitim vermektedir. İTÜ'ye giriş yapmak isteyen öğrencilerin, belirlenen taban puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu bilgiler, öğrencilerin hangi bölümlere girebileceklerini ve hangi bölümlerin daha rekabetçi olduğunu anlamalarına yardımcı olur

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) Bölümleri



İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri şöyle sıralanabilir:

