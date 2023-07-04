İTÜ'de Hangi Bölümler Var? Geçen Sene kaç Puandan Aldı

İTÜ, mühendislik, mimarlık, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi birçok farklı alanda eğitim vermektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi popüler bölümler, İTÜ'nün en çok tercih edilen programları arasındadır.

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Ayrıca, İTÜ bünyesinde fen bilimleri alanında Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümleri de bulunmaktadır. Mimarlık Fakültesi ise mimarlık eğitimi veren prestijli bir program olarak öne çıkmaktadır.

İTÜ, kaliteli eğitim kadrosu, modern altyapısı ve öğrencilere sunduğu fırsatlarla öne çıkan bir üniversitedir. Bu nedenle, İTÜ'yü tercih etmeyi düşünenler için taban puanları ve bölüm seçenekleri büyük bir öneme sahiptir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin İstanbul ilinde yer alan bir devlet üniversitesidir. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendisliği Okulu) ve 1795'te kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendisliği Okulu) ile kökleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan İTÜ, Türkiye'nin en eski teknik üniversitelerinden biridir.

Tarihçe

İTÜ'nün tarihçesi, 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendisliği Okulu) ve 1795'te kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendisliği Okulu) ile başlar. Bu okullar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde askeri bir okul olarak kurulmuştur. İTÜ, 1928 yılında İstanbul Teknik Okulu adını alarak sivil bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.

Akademik Birimler

İTÜ, 14 fakülte, 2 yüksekokul, 3 enstitü ve 5 araştırma merkezi olmak üzere toplamda 24 akademik birime sahiptir. Bu birimler arasında Mimarlık Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi, Maden Fakültesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi gibi birimler bulunmaktadır.

Yerleşkeler

İTÜ'nün ana yerleşkesi İstanbul'un Maçka semtinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra üniversitenin Ayazağa, Gümüşsuyu, Taşkışla, Tuzla ve Florya olmak üzere toplamda 6 yerleşkesi bulunmaktadır.

Öğrenci Yaşamı ve Aktiviteler

İTÜ, öğrencilerine çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler sunmaktadır. Üniversite bünyesinde 100'den fazla öğrenci kulübü bulunmaktadır. Ayrıca, İTÜ'nün spor tesisleri ve spor takımları, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmektedir.

İTÜ ve Araştırma

İTÜ, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biridir. Üniversite, çeşitli bilim ve teknoloji alanlarında araştırmalar yapmaktad# İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin İstanbul ilinde yer alan bir devlet üniversitesidir. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendisliği Okulu) ve 1795'te kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendisliği Okulu) ile kökleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan İTÜ, Türkiye'nin en eski teknik üniversitelerinden biridir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin önde gelen teknik üniversitelerinden biridir. 2022 yılında İTÜ'nün çeşitli bölümlerine giriş yapmak isteyen adaylar için taban puanlar ve başarı sıralamaları önemli bir kılavuz oluşturur. İTÜ'nün birçok bölümü, özellikle mühendislik ve fen bilimleri alanlarında, yüksek puanlar ve sıralamalar gerektirir.

İTÜ'nün 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları, öğrencilerin hangi bölümlere girebileceklerini ve hangi bölümlerin daha rekabetçi olduğunu gösterir. Bu bilgiler, öğrencilerin üniversite tercihlerini yaparken hangi bölümleri hedeflemeleri gerektiği konusunda yardımcı olur.

Örneğin, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü, 2022 yılında oldukça yüksek bir taban puan ve başarı sıralamasına sahiptir. Bu, bu bölümün oldukça rekabetçi olduğunu ve yüksek puanlar alan öğrenciler tarafından tercih edildiğini gösterir.

2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) için taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. En güncel bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, son 4 yılda üniversite yerleştirme puanlarını içermektedir. Tüm veriler, ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanan en son güncel puanlara dayanmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi-tarihçesi

İTÜ'de Hangi Bölümler Var? Geçen Sene kaç Puandan Aldı

Bölüm
Taban Puanı
Başarı Sıralaması
Kontenjan
Puan Türü
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
495,19952
1.821
110+3
SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 burslu) (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa))
376,74402
64.053
10
SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa))
402,48826
41.430
10
SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa))
281,24222
202.225
20
SAY
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
25
SAY
Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
20
SAY
Cevher Hazırlama Mühendisliği (İnşaat Fakültesi)
300,67645
162.251
60+2
SAY
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
368,07253
72.578
60+2
SAY
Çevre Mühendisliği
359,86319
80.975
70+2
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
363,11913
77.658
95+3
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
Dolmadı
Dolmadı
52
SAY
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
315,37778
137.554
11
SAY
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli)
385,35098
56.018
1
SAY
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
10
SAY
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
10
SAY
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
Dolmadı
Dolmadı
8
EA
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
243,33733
428.092
7
EA
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
15
EA
Ekonomi (İngilizce)
410,84865
5.476
60+2
EA
Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
15
EA
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
Dolmadı
Dolmadı
8
EA
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
245,12695
414.867
7
EA
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
15
EA
Elektrik Mühendisliği (İngilizce)
443,76417
14.730
50+2
SAY
Elektrik Mühendisliği
430,74369
21.623
95+3
SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
316,78217
135.383
8
SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
374,95289
65.756
7
SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
15
SAY
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
468,99682
5.921
110+3
SAY
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)
483,00897
3.248
60+2
SAY
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Dolmadı
Dolmadı
1
SAY
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli)
371,44254
69.212
20
SAY
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
344,10113
98.908
15
SAY
Endüstri Mühendisliği
462,80752
7.560
80+2
SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
473,86016
4.810
60+2
SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
30
SAY
Endüstriyel Tasarım (İngilizce)
390,40696
51.553
60+2
SAY
Fizik Mühendisliği
401,39031
42.355
60+2
SAY
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
402,64094
41.303
60+2
SAY
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
Dolmadı
Dolmadı
30
SAY
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
324,08161
124.639
11
SAY
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
10
SAY
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
Dolmadı
Dolmadı
1
SAY
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP)
Dolmadı
Dolmadı
25
SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
370,53073
70.086
80+2
SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
Dolmadı
Dolmadı
30
SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
316,73135
135.463
11
SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli)
347,74948
94.535
1
SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
10
SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
10
SAY
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
359,47652
81.374
70+2
SAY
Geomatik Mühendisliği
316,01209
136.530
70+2
SAY
Geomatik Mühendisliği (İngilizce)
341,45111
102.107
60+2
-
Gıda Mühendisliği
373,4907
67.173
70+2
SAY
İç Mimarlık
366,9319
73.718
60+2
SAY
İnşaat Mühendisliği
372,40758
68.242
190+5
SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
397,81618
45.349
60+2
SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
5
SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)
316,81465
135334
10
SAY
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
404,78657
6.943
1
EA
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
34
EA
İşletme Mühendisliği (İngilizce)
445,31247
14.029
110+3
SAY
Jeofizik Mühendisliği
309,23089
147409
60+2
SAY
Jeoloji Mühendisliği
322,02801
127.553
60+2
SAY
Kimya
375,57694
65.133
70+2
SAY
Kimya Mühendisliği
413,55053
32.927
80+2
SAY
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
451,11459
11.505
70+2
SAY
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
457,84184
9.098
50+2
SAY
Maden Mühendisliği
334,12498
111.098
60+2
SAY
Makine Mühendisliği
440,40845
16.356
200+5
SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
2
SAY
Matematik Mühendisliği
436,66205
18.238
60+2
SAY
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
407,04279
37.851
60+2
SAY
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
415,49998
31.570
60+2
SAY
Meteoroloji Mühendisliği
346,36802
96.225
70+2
SAY
Mimarlık
404,67468
39.683
110+3
SAY
Mimarlık (İngilizce)
419,09909
29.045
70+2
SAY
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
272,58504
223.293
8
SAY
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
314,9002
138.231
7
SAY
Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
15
SAY
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
Dolmadı
Dolmadı
15
SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
420,70682
27.971
60+2
SAY
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (İngilizce)
350,99392
90.761
60+2
SAY
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
Dolmadı
Dolmadı
2
SAY
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)
325,6756
122.429
65+2
SAY
Şehir ve Bölge Planlama
304,43916
155.664
70+2
SAY
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
325,1184
123.190
60+2
SAY
Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
391,31936
50.798
60+2
SAY
Uçak Mühendisliği
468,63334
6.019
70+2
SAY
Uzay Mühendisliği (İngilizce)
454,29643
10.324
70+2
SAY
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)
486,0277
2.861
40+1
SAY

Bu tablo, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerine ait bazı bilgileri içermektedir. Tablodan bölüm adları, taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve puan türleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Tablodaki "Dolmadı" ifadesi, ilgili bölüme başvuran adayların kontenjanı doldurmadığı anlamına gelir. Not: Tablodaki veriler 2023 yılına ait olmayabilir ve bu verilerin doğruluğunu teyit etmek için ilgili üniversitenin resmi web sitesini veya güncel kaynakları kontrol etmeniz önemlidir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumlarından biridir. İstanbul'da yer alan bu üniversite, birçok farklı bölümde eğitim vermektedir. İTÜ'nün taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan verilere dayanmaktadır.

İTÜ'nün Genel Profili

İTÜ, İstanbul'da yer alan bir devlet üniversitesidir. Teknik ve mühendislik alanlarında öne çıkan İTÜ, aynı zamanda mimarlık, fen bilimleri, sosyal bilimler ve daha birçok alanda da eğitim vermektedir. Üniversite, öğrencilerine hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırmayı hedefler.

İTÜ'nün Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İTÜ'nün taban puanları ve başarı sıralamaları, her yıl YÖK tarafından belirlenir. Bu puanlar ve sıralamalar, üniversiteye giriş için gereken minimum kriterleri belirler. Örneğin, 2023 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi için taban puan 428.092, başarı sıralaması ise 3.000 olarak belirlenmiştir.

İTÜ'nün Bölümleri ve Taban Puanları

İTÜ'nün birçok farklı bölümü bulunmaktadır ve her bölümün kendine ait taban puanı ve başarı sıralaması vardır. Örneğin, İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünün taban puanı 415.652, başarı sıralaması ise 5.000 olarak belirlenmiştir.

İTÜ, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biridir ve birçok farklı bölümde eğitim vermektedir. İTÜ'ye giriş yapmak isteyen öğrencilerin, belirlenen taban puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu bilgiler, öğrencilerin hangi bölümlere girebileceklerini ve hangi bölümlerin daha rekabetçi olduğunu anlamalarına yardımcı olur

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) Bölümleri


İstanbul Teknik Üniversitesi bölümleri şöyle sıralanabilir:

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Uçak Mühendisliği Bölümü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Uzay Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Elektrik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
İşletme Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Makine Mühendisliği Bölümü
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Matematik Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Bölümü (İngilizce)
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Kimya Mühendisliği Bölümü
Mimarlık Bölümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Ekonomi Bölümü (İngilizce)
Fizik Mühendisliği Bölümü
Tekstil Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Endüstriyel Tasarım Bölümü (Fakülte) (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği Bölümü
İç Mimarlık Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte)
İşletme Bölümü (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
Kimya Bölümü
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü
Geomatik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
Geomatik Mühendisliği Bölümü
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü (İngilizce)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) (Ücretli)
Maden Mühendisliği Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (İngilizce)
Peyzaj Mimarlığı Bölümü (İngilizce)
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP- New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) (Ücretli)
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli) (Ücretli)
İşletme Bölümü (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (Ücretli)
Biyomühendislik Bölümü (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (Ücretli)
İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) (Ücretli)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (UOLP- SUNY Maritime) (Ücretli) (Ücretli)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
Ekonomi Bölümü (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
Mimarlık Bölümü (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
 

Kaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN