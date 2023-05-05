İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi öğrencilerinin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Yıl Sonu Resim Sergisi bu yıl ikinci kez “Sanat ve Çevre” temasıyla 6-15 Mayıs tarihlerinde Müze Gazhane’de yapılacak. Sergide öğrencilerin özgün çalışmalarının yanı sıra sanat tarihine iz bırakmış sanatçıların eserlerinin yorumlanmış hali de yer alacak. Sergi izleyicilere atık diye nitelendirilen objelerin yaratıcı çalışmalarda nasıl değer kazandığını göstererek, ilham verecek.

Resmi veriler imalat sanayi işyerleri, maden işletmeleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB), sağlık kuruluşları ve hane halklarının 2020 yılında 30,9 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 104,8 milyon ton atık oluşturduğunu ortaya koyuyor. Kişi başı çıkarılan atık miktarı her yıl katlanarak artıyor. Bu atıkların doğaya yarattığı yük hakkında farkındalık yaratmak isteyen çevreci ve sanatsever öğrenciler geleneksel yıl sonu sergi temalarını “Sanat ve Çevre” olarak belirledi.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri yıl sonu sergilerini, bu yıl ikinci kez İstanbul’un önemli endüstriyel mirasından olan ve şehir için ilham verici bir yaşam durağına dönüşen Müze Gazhane’de açacak. Sergi 6 Mayıs -15 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Öğrencilerin sanatsal yorumlarıyla çevreyi korumada aktif bir ses olmaları amacıyla düzenlenen sergide toplam 50 öğrenci çalışması yer alacak. Sergi ayrıca izleyicilere atık diye nitelendirilen objelerin yaratıcı çalışmalarda nasıl değer kazandığını göstererek, ilham verecek. 9 Mayıs Salı günü ise İTÜ GVO Beylerbeyi Anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek atölye çalışmasında Piet Mondrian tekniği ile balık ve kuşlar yapılacak.

Atık malzemeler öğrencilerin yaratıcı dokunuşlarıyla sanatsal çalışmalara dönüştü

Sergide yer alan çalışmalar hazırlanırken birçok atık malzeme de yeniden değerlendirildi. Kullanılmış kağıtların ruloları, gazoz kapakları, plastik kapaklar, düğmeler gibi materyallerin de yer aldığı eserler sürdürülebilir bir bakış açısıyla hazırlandı. Kullanılan teknikler arasında seramik, atık malzeme, linol baskı teknikleri, iki boyutlu renkli resim teknikleri, kolaj ve tasarım çalışmaları, cam boyası, akrilik boya, mozaikler ve doku çalışmaları yer alıyor.



Öğrencilerin ekolojiye duyarlı ve sanatsal yorumlarıyla çevreyi korumada aktif bir ses olmaları hedefleniyor

Sergi hakkında bilgi veren İTÜ GVO Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E. Aybars Şehirtay: “Eğitimlerimizde dünya sanat tarihini altyapı olarak kullanıyoruz. Sergi ile öğrencilere sanatı sevdirmeyi, çok yönlü ve eleştirel bakış açısı kazandırmayı, doğayı ve sanatı anlatmayı hedefliyoruz. Bu yolla sanatın iyileştirici gücünü kullanarak izleyiciye, seyirciye yansıtabiliyorlar… Sanat ve çevre teması ile çocuklara sanat yoluyla ekolojik eğitimin temellerini aşılarken, sanat eseri üretmenin yanı sıra insan ve doğa arasındaki etkileşimi olumlu yönde de değiştirmeye ve sürdürmeye teşvik ediyoruz. Öğrencilerin sanatsal yorumlarıyla çevreyi korumada aktif bir ses olmalarını arzu ediyoruz. Sergimizde çocukların yanı sıra, yetişkin ziyaretçilerin de, öğrencilerimizin işlerini keyifle izleyeceklerine inanıyoruz’’ dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ