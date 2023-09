Tahmini Okuma Süresi: dakika

İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası İstanbul'da başladı. ‘Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası’ İstanbul’da başladı. 2-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek oyunların açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinde ülkemize gelen arama kurtarma ekipleri için, “Hayatlar kurtardılar, kurtardıkları her canla sayısız insanın hayatına dokundular. Milletimizin sevgisini kazandılar, hayır dualarını aldılar” dedi.

Erkeklerde 18., kadınlarda 9. kez düzenlenen ‘Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası’ için Burhan Felek Spor Kompleksi’nde açılış seremonisi düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 ülkeden yaklaşık 400 itfaiyecinin katıldığı oyunların resmi açılış törenine katıldı. İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da törende hazır bulundu. İmamoğlu ve Albayrak, itfaiyecilerin çengelli merdivenle kuleye tırmanma, suyu çekip hedefe atma, engelli ve bayrak yarışlarında atletik yeterlilikleriyle birlikte becerilerini sergileyeceği oyunların açılışında yarışmacılara ve İstanbullulara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

“MİLLETİMİZİN HAYIR DUASINI ALDILAR”

İtfaiyeciliğin özel meslek gruplarından olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Ben her itfaiyeciyi gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. Onların fedakârca meslek yapma anlayışlarını gururla takip ediyorum” dedi. 6 Şubat depremleri sonrası dünyanın birçok ülkesinden gelen arama kurtarma ekiplerini anımsatan İmamoğlu, “Farklı ülkelerden gelen dostlarımız hayat kurtarmak için canla başla, her şeylerini ortaya koyarak çalıştılar. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sundular. Hayatlar kurtardılar, kurtardıkları her canla sayısız insanın hayatına dokundular. Milletimizin sevgisini kazandılar, hayır dualarını aldılar. Buradan zor anımızda yardımımıza koşan tüm dostlarımıza, fiziken burada olamasalar da desteklerini, dualarını, iyi dileklerini eksik etmeyen herkese milletimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Umuyorum ki el birliğiyle yaralarımızı saracak ve deprem bölgesinde hayatın yeniden normale dönmesini en kısa sürede milletçe sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“ZİNDE VE GÜÇLÜ OLMALARI GEREKİYOR”

İtfaiyecilerin görevlerini yaparken zor koşullar altındayken zamanla yarıştıklarını belirten İmamoğlu, “Fiziksel olarak çok büyük efor sarf ediyorlar. Zinde ve güçlü olmaları gerekiyor. Ekiplerin uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmaları bazen bir canın kurtarılması için belirleyici bir faktör oluyor. Bu anlamda sporun hem fiziksel açıdan hem dostluk duygularının pekişip iş birliğinin güçlenmesini sağlamak açısından önemi çok büyük” diye konuştu.

“İTFAİYECİLERİMİZE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR”

Değişen iklim ve insan kaynaklı nedenlerle tüm dünyada çok sık afetler yaşandığını söyleyen İmamoğlu, “Dünyanın birçok yerinde yaz aylarında çok büyük orman yangınlarını yaşıyoruz. İtfaiyecilerimize ve kurtarıcılarımıza bu afetlerde çok iş düşüyor. Büyük afetler karşısında birbirimize destek olmaya, yardım elini uzatmaya hep birlikte tabii ki devam edeceğiz. Afetten sadece ulusların kendi içerisinde mücadele ettikleri bir alan değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde, her milletin birbirinin yardımına koşmak durumunda olduğu insanlığın mücadelesi. Gönül ister ki böyle olumsuzluklarla hiç karşılaşmayalım. Ama karşılaştığımızda da mutlak hazırlıklı olmalıyız. Ama dünya adına şunu söylemek isterim. Afetler doğanın bir gerçeği. Ama iklim değişikliğiyle mücadele dünyada her insanın her milletin ortak mücadele alanı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“SPORUN BARIŞA DA HİZMET ETMESİNİ DİLİYORUM”

Şampiyonanın itfaiyecilere katkı ve motivasyon sağlayacağını belirten İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Spor gibi buluşmalar dünyanın insanlığının kaynaştığı anlarıdır. Bir mesleğin inşa ettiği bu buluşma anını da yine insanlığın bir kaynaşma anı olarak da tanımlıyorum. Bu vesileyle sporun barışa da hizmet etmesini diliyorum. Savaşların son bulduğu, dünyada barışın hakim olduğu bir dönemin umuyorum hep birlikte başta şehitlerimizin motivasyonuyla yakın coğrafyamıza ve bütün dünyaya hep birlikte yaşatırız. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesini bir kez daha bütün misafirlerimizin huzurunda halkımızla paylaşmak istiyorum. Ata'mızın ‘Yurtta Sulh, Dünyada Sulh’ anlayışı umut ediyorum bütün dünyaya ders olur.”