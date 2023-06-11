Ümraniye İtfaiye Grubunda görevli İtfaiye Çavuşu Özcan Gök, yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Özcan Gök, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul İtfaiyesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ümraniye’de işyeri yangınına müdahale sırasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İtfaiye Çavuşu Özcan Gök’ü son yolculuğuna uğurladık. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, itfaiye teşkilatımıza, İBB ailesine başsağlığı diliyoruz.”