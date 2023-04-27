Ekranların sevilen yüzlerinden olan İtalyan şef Danilo Zanna, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen başarılı isim, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Modayı yakından takip eden ve tarzıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İtalyan şef, uzun süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi. Yanına gelen sevenlerini kırmayan ve onlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Danilo Zanna, günün sonunda vale noktasında ki aracını teslim aldıktan sonra AVM'den ayrıldı.

