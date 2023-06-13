Mecidiye Köyü Muhtarı Gürkan Akça, Mecidiye Köyü muhtarlığı olarak halkın yararına birçok hizmete imza attıklarını belirterek, Kale (İtalyan) Koyu'nun Mecidiye Muhtarlığı'na kazandırılmasının önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Mecidiye Köyü Muhtarlığı'naseçildiğimiz günden bu yana halkın yararına birçok hizmete imza attıklarını kaydeden Mecidiye Muhtarı Gökhan Akça, Kale (italyan) koyunun Mecidiye'ye kazandırılmasını da sağladıklarını söyledi.

Muhtar Akça, çalışmalarını gün ve zaman gözetmeksizin sürdürdüklerini ve tesisin hazır hale getirildiğini belirtti.

Bu sezon, Mecidiye köyünde ikamet eden vatandaşların ücretsiz olarak giriş yapabileceği, görevli personel tarafından kontrol edilecek bir düzenleme sağlandığını açıkça duyurdu.

Muhtar Gökhan Akça ayrıca, gidiş yollarında ciddi bozulmalar olduğunu ve tapu durumlarına göre genişleme ve yol bakım çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını belirtti. Sosyal tesislerde çadır ve karavan alanlarının belirlendiğini ve kullanıma hazır hale getirildiğini aktardı.

Muhtar Akça, gölgelikler, giyinme kabinleri, duş ve tuvaletlerin aktif hale getirildiğini ve sosyal tesislerde 7 gün 24 saat görevli personellerin bulunacağını söyledi. Kendilerine destek olan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başta olmak üzere tüm destekçilere ve kurum amirlerine teşekkür ederken, Mecidiye Muhtarlığı Kale (İtalyan) Koyu Sosyal Tesisleri'nin tüm vatandaşlara ve halka hayırlı olmasını diledi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)