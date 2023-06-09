Son dönemde Şengen vizesi ret oranlarının artması ve randevu için bekleme sürelerinin uzaması gündeme geldi. Anadolu Ajansı, dün yayımladığı haberinde büyümeye devam eden Şengen sorununu rakamlarla kapsamlı şekilde ele aldı.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE VİZE KOLAYLIĞI

Türkiye'den Şengen vizesi başvurularında en düşük ret oranına sahip İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, ülkesinin başvuruları ret ve kabul oranlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Seyahat etmenin iş, kültür alışverişi ve öğrenciler için önemli olduğunu vurgulayan Marrapodi, vize konusunu önemsediklerini ve bunu çok hassas ve dostane şekilde ele aldıklarını belirtti.

Marrapodi, Türkiye ile İtalya arasında ticaret, kültür, bilim ve siyaset alanlarında güçlü bağların olduğuna işaret ederek, "İtalyanların Türkiye'ye gelmesini istiyoruz çünkü burası çok güzel bir ülke. Biz de Türk turistlerin İtalya'ya gitmesini istiyoruz çünkü turizm bir kültür meselesi, birbirimizi daha iyi tanıma meselesi. Turizm, her iki ülke ekonomisi için önemli bir itici güçtür." diye konuştu.

İşleme aldıkları taleplerin sayısını artırdıklarını ifade eden Büyükelçi, "2023'ün ilk 5 ayıyla ilgili elimizdeki son rakamlara bakalım. Ocak-Mayıs 2023'ü Ocak-Mayıs 2022 ile karşılaştırırsa taleplerin işlenmesinde yüzde 100'ün üzerinde bir artış görüyoruz. Türkiye genelinde yüzde 110 civarındayız. Ankara'da yüzde 90, İstanbul'da yüzde 90 ile 100 arasında artışımız oldu. İzmir'de yüzde 100'den biraz fazla yani aldığımız talep sayısı, geçen yıla göre iki kattan fazla." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Marrapodi, personel sayısının aynı olduğunu ancak yenilikçi prosedürler uygulayarak verimliliği artırmaya çalıştıklarını söyledi.

İTALYA'NIN RET ORANI YÜZDE 7-8 CİVARINDA

Taleplerin yüzde 100'den fazla artmasına rağmen ret oranlarının düşük olduğuna dikkati çeken Marrapodi, "İlk 5 ayda aldığımız talepler, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 110 daha fazla. Buna rağmen çok az sayıda ret oranına sahibiz. Aşağı yukarı yüzde 7-8 civarında." ifadelerini kullandı.

Marrapodi, öte yandan Türkiye'den Türk vatandaşları dışında da İtalya için Şengen vizesi başvurusu yapılabildiğini belirtti.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞVURULDUĞUNDA DAHA UZUN VİZE VERİLİYOR

Vize başvurusu için randevu durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Marrapodi, yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu almanın zorlaştığını, kışın ise randevu için bekleme süresinin düştüğünü anlattı.

Son zamanlarda Milan'da önemli bir ticaret fuarı için seyahat edecek kişilerden çok sayıda vize talebi aldıklarını kaydeden Marrapodi, herkese vize vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Marrapodi, öte yandan daha önce İtalya'dan Şengen vizesi alanların bir sonraki başvurularında daha uzun süreli vize alabildiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmişte vize almış kişilerin durumunu da incelemeye çalışıyoruz. Bu durumda her zaman daha uzun bir süre vize veriyoruz. Daha önce İtalya'ya bir kez gittiyseniz, vize aldınız, sonra geri döndünüz, sonra ikinci kez size daha uzun süreli vize veriyoruz ama üçüncüsünde size bazen 3 yıllık çoklu girişli, 5 yıllık vize veriyoruz. Yani ne kadar çok seyahat ederseniz o kadar az vizeye ihtiyaç duyarsınız."

YOĞUN TALEBİN KARŞILANMASI İÇİN TAKVİYE PERSONEL TALEP EDİLDİ

İtalya'nın Şengen vize başvurusu taleplerini nasıl karşıladığına ilişkin soruya yanıt veren Marrapodi, "Vize sayısının artırılması yönünde taleplerimiz var, bekleme sürelerinin kısaltılmasını istiyoruz. Roma'daki Bakanlıktan birkaç kişi daha almak için talepte bulunduk, ayrıca Türkiye'de istihdam edebileceğimiz kişi sayısını artırmak için yetki talebinde bulunduk çünkü bu tabii ki vize verme ihtimalini artıracaktır." şeklinde konuştu.

Marrapodi, vize taleplerinin daha fazlasını karşılayabilmek için insan kaynağını yeniden organize ettiklerini belirterek, daha fazla personelin konsolosluk işleriyle görevlendirildiğini anlattı.

Daha fazla verim almak amacıyla çalıştıklarını kaydeden Marrapodi, "Ayrıca takviye, güçlendirme, personel artışı talep ediyoruz. Bunları alabilirsek çıktıları da artırabileceğiz." ifadelerini kullandı.