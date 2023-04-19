PODGORİCA (AA) - İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Karadağ'ın Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olduğunu ve bunun başka alternatifinin bulunmadığını söyledi.

Batı Balkan turuna Sırbistan'ın ardından Karadağ ile devam eden Billström, başkent Podgorica'da, 20 Mayıs'ta görevi devralmaya hazırlanan yeni Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve Başbakan Dritan Abazovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Billström, Karadağ'ın AB üyelik yolunda yüksek motivasyona sahip olduğunu ifade ederek, "Görüşmede odak noktamız hukukun üstünlüğüne ilişkin reformlardı. Karadağ'ın, kurumlarında gerçekleştirmesi gereken daha çok yolu var. Fasılların kapatılmasında organize suç ve yolsuzlukla mücadelenin de önemi büyük." dedi.

Karadağ'ın gerçekleştireceği ilerlemenin onu AB adaylık sürecinde lider ülke konumunda tutacağını belirten Billström, Karadağ'da yaşananları yakından takip ettiklerini söyledi.

Billström, Karadağ'a, ülkesinin NATO üyelik sürecini desteklediği için teşekkür ederek, "İsveç de Karadağ'ın AB üyelik sürecini destekliyor. Karadağ, AB'nin bir parçasıdır. Bunun başka alternatifi yok." diye konuştu.

Milatovic de yeni cumhurbaşkanı olarak 5 yılda yapmayı planladıkları konusunda İsveçli bakanı bilgilendirdiğini ifade ederek, bugünkü ziyaretin İsveç tarafından gelen desteğin bir göstergesi olduğunu aktardı.

Abazovic ise Karadağ'ın önceliğinin AB üyeliği olduğunu vurgulayarak, "Karadağ'ın hedefi bir sonraki AB üyesi ülke olmak. Bu yolda ilerliyor ve AB ülkelerinin dış politikasına uyumlu hareket ediyoruz." dedi.

İsveçli Bakan Billström, Batı Balkan turuna yarın Bosna Hersek ile devam edecek.