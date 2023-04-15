STOCKHOLM (AA) - İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi.



Başkent Stockholm'de verilen ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftarın ev sahipliğini, UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken yaptı.

Programa, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Müsteşarı Çınar Ergin, İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Kerim Birinci, İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak ve İsveç'teki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, programa katılanları selamladıktan sonra, İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu eleştirdi. Kutsal kitapların dokunulmazlığının bulunduğunu hatırlatan Sorgun, "Hz. İsa da bizim peygamberimiz, hiçbir dinin kutsal kitabının yakılmasını doğru bulmuyoruz, bundan sonra da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılma provokasyonuna yetkililerin izin vermesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazel de İsveç'te vatandaşlarla iftar yapmanın sevincini yaşadığını belirterek, anavatan Türkiye'den selamlar getirdiğini sözlerine ekledi.

UID İsveç Bölge Başkanı Eken de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İsveç'te oy verme işleminin 1 Mayıs'ta başlayacağını ve 7 gün süreceğini söyledi. Eken, oy verme sürecinin huzur içinde geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Programda sahne alan sanatçı Muhammed Aytaç ilahi okurken, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılan Ömer Faruk Kan Kur’an-ı Kerim tilavet etti.