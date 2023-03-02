Türkiye İMSAD tarafından her yıl sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla düzenlenen “Geleceğe Yatırım Ödülleri” töreni Limak Kavacık Eurasia Hotel’de gerçekleşti. İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenen törende Çuhadaroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği “İstiklal Harbi Sergisi” ve sergide Çuhadaroğlu Kültür Sanat ve Hisart Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “İstiklal Harbi’nin 100. Yıldönümünde Cumhuriyete Giden Yol Resepsiyonu” da ödüle layık görüldü. İş ve kültür dünyasının bir araya geldiği ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarına bir saygı duruşu niteliği taşıyan resepsiyon, sosyal alan kategorisinde üçüncü seçildi.

Hisart Müzesi kurucusu ve Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “İstiklal Harbi’yle ilgili çok sayıda objenin yanı sıra canladırmalar, dioramalar ve onlarca orijinal fotoğrafın sergilendiği İstiklal Harbi sergisi, 100. Yıl önce gerçekleştirilen Milli Mücadele’nin hissedilmesi açısından büyük önem taşıyordu. Meslektaşlarımızın bizi böyle bir ödüle layık görmesinden onur duyuyoruz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ