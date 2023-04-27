İlk sema'lar da uçma maceramız Hezârfen Ahmet Çelebi ile başladı.

Biz Türkler , Atatürk' ün "İstikbâl Göklerdedir" sözünden hareket ederek, direktiflerinden sonra , 1925 'de Türk Hava Kurumu kurulmuş , Türkkuşu Ankara-Akköprü planör Atölyesi de, 1938-1939 yıllarında 150 planör inşa edilerek bir fabrika durumuna geçmişti.

Etimesgut uçak fabrikasının kurulmasına karar verildiği sıralarda ikinci dünya savaşı başladığından , Avrupa'da herkes kendi derdine düşmüştü. Hiç bir millet uçak değil bir vida bile vermiyordu. Öyle ki , evlerin balkon demirleri sökülüyor ve silah imalinde kullanılıyordu.

DIŞ ÜLKELERE UÇAK SATTIĞIMIZ GÜNLER!

Etimesgut uçak fabrikası 16 proje üzerinde çalışmış ve yaptığı modellerden bazıları dış ülkelere satılmıştı. Bu projelerin esasını şu tip oluşturuyordu. :

Miles Magister , İngiltere lisansı ile seri olarak imal edilmiştir.THK1-2-3-4-5-5A-7-9-10-11-12-13-14-15-16.

Ayrıca " DC-3 Douglas " askeri taşıt uçaklarından 12 tanesi yolcu uçağı haline çevrilmiş, uzun süre Devlet Hava Yolları tarafından kullanılmıştır.

Şimdi ise , Sayın Bayraktar öncülüğünde bıraktığımız yarım işlerin en âlasını yapıyoruz ve yapacağız. Yeter ki bu yatırım ve projelerin önünü kesecek ihanet zincirleri set çekmesin.

Bunda en önemli iş Atatürk milliyetçilerine düşüyor, çeşitli ihanet şebekelerinin dezenformasyonlarına ortak olup da Türk istikbalini engellemesine karşı çıkmasıdır, önemli olan.

*

Güncel :

Kardeşlerim ; Bu yaşadığımız coğrafya da üzerinde duracağımız tek şey, ihanet ve entrikalardır.. Biz Türkleri kimse yıkamaz, yeter ki birbirimize sıkı sarılalım ve güvenelim. Bu da Türk ve Atatürk milliyetçiliği ile olur.

Demokrasi, özgürlüklerin , adâletin önünü kesen aşırı sol, radikal dinci guruplar , ayrılıkçı Kürtler, terör örgütleri ve cahil, yobaz kesimler. Bunlar olmazsa neden bizim insanlarımız bu gibi şeylerden mahrum kalsın. Bu gibi tehlikeler olduğu için mecburen bazı kararları da devletimiz almak zorunda kalıyor.

Ne zaman ki Atatürk ilkeleri etrafında bir olursak, o zaman , bizim kalkınmamızı ve insanca yaşamamızı hiç bir kimse engelleyemez.

Sevgi ve Saygılarımla.