Hafta içindeki toplantısında 25 baz puanlık artırım yapan Fed’in gelecek dönemlere ilişkin net bir sinyal vermemesi ve veri odaklı adımların devam edeceğini belirtmesi piyasaların makroekonomik görünüme olan hassasiyetinin sürmesine neden olabilir. Bu kapsamda günün en önemli konu başlığını ABD Nisan ayı istihdam rakamları oluşturuyor. Ortalama piyasa beklentisi önceki ay 236 bin kişi artış gösteren tarım dışı istihdamın bu kez 182 bin kişi artacağı yönünde. Bu da istihdamda önemli oranda ivme kaybı olacağı anlamına geliyor. Son 3, 6 ve 12 aylık ortalamaların sırasıyla 345 bin, 315 bin ve 345 bin seviyelerinde olduğunu düşünürsek ivme kaybı çok daha net anlaşılabilir. Ayrıca gerçekleşmesi durumunda 182 bin kişilik beklenti Aralık 2020’den bu yana görülen en düşük rakam olacak. İşsizlik oranında ise %3,6’ya sınırlı bir yükseliş bekleniyor.

Veriyi, her zaman olduğu gibi, sadece manşet rakamlar üzerinden değil saatlik kazançlardaki değişimle birlikte değerlendirmek çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Hatırlanacağı gibi Fed Başkanı Powell FOMC toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada ücret artışlarındaki yükselişin ivme kaybetmesinin olumlu olduğuna dikkat çekmiş ancak ücret artışlarının enflasyonu yükselten ana sebep olmadığının altını çizmişti.

TL: Her ne kadar Fed hafta içindeki toplantısında faiz artırımlarının son bulduğunu net bir şekilde ifade etmemiş olsa da hemen hemen tüm göstergeler Fed’in bir süre beklemeye geçeceğini gösteriyor. Dolayısıyla FOMC toplantısının ardından dolar endeksi üzerinde baskı oluştuğunu görüyoruz. Ancak bunun yurt içi piyasalara anlamlı bir yansıması olmuyor. Hafta başından bu yana hafif de olsa yukarı yönlü bir eğilim sergileyen USD/TL bankalararası piyasada 19,50 seviyesine giderek daha fazla yaklaşıyor. Seçimin yarattığı belirsizliğin de negatif etkiye yol açtığını düşünürsek kısa vadede hafif yukarı yönlü eğilimin devam etmesinin en olası senaryo olarak göründüğünü söyleyebiliriz.

Borsa İstanbul: Piyasaların Fed’den beklediği gevşeme adımlarının yakın görünmemesi ve sıkı para politikası koşullarının bir süre daha devam edecek olması yurt dışı piyasaları temkinli bir duruş sergilemeye itiyor. Buna resesyon ihtimalinin de eklenmesi küresel görünümü bulanıklaştırıyor. Yurt içinde ise cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre kalmasına karşın anketlerin net bir sonuca işaret etmeyerek ikinci tur ihtimalinin yüksek olduğunu göstermesi önemli oranda belirsizlik yaratıyor. Buna bağlı olarak hisse senetlerinin iki haftadır zayıf bir performans sergilediğini görüyoruz. 14 Mayıs’a kadar olan süre zarfında ve ikinci tura kalınması halinde sonraki iki haftalık dönemde piyasaların yüksek volatilite eşliğinde temkinli bir seyir ortaya koymayı sürdüreceğini tahmin ediyoruz. Dünkü kalıcı olamayan tepki alımlarını ise sert geri çekilmelerin ardından gelen olağan bir durum olarak görüyoruz. Bu noktada endeksin 4500 puanın üzerinde ne derece güç kazanabileceğini izlemeye devam ediyoruz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5379.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5342, 5299, 5261 ve 5218 destek olarak izlenebilir. 5417, 5460, 5498 ve 5541 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 20.7299 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 20.709, 20.6675, 20.6265 ve 20.5435 destek olarak izlenebilir. 20.7505, 20.792, 20.8335 ve 20.9165 ise direnç noktalarını oluşturuyor.