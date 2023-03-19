İstanbul TOKİ kura sonuçları belli oluyor. Kahramanmaraş depremlerinden sonra ertelenen TOKİ kura çekimi işlemlerinin yeniden başlamasıyla Tuzla TOKİ başvurusu kabul edilenler de resmen ortaya çıktı. Toplamda 20 bin 920 adet konutun inşa edileceği Tuzla TOKİ YouTube canlı yayını üzerinden de kura çekilişi takip edildi. Yapılan TOKİ kura çekilişlerinin ardından Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi de büyük oranda belli oldu. TOKİ Tuzla isim listesi e-Devlet toki.gov.tr duyurular sayfasında mevcut. Biz de TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesini sizler için derledik. İşte Tuzla TOKİ sonuçları kazananların isim listesi...

TOKİ TUZLA BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler büyük oranda belli oldu. İstanbul TOKİ kura çekimi işlemlerinin tekrardan başlamasıyla beraber ilk etap olan TOKİ Tuzla kura çekimi işlemeri sürüyor. Toplamda 20 bin 920 adet TOKİ konutunun inşa edileceği Tuzla'da kura çekilişlerinin büyük bir bölümü tamamlandı. Kazananlar ve kurada adı çıkmayanlar gün yüzüne çıktı. Bu kapsamda 2+1 3+1 Tuzla TOKİ evleri başvurusu kabul edilenler sonuç listesini e-Devlet toki.gov.tr sonuç sorgulama duyurular sayfasından öğrenebilir. Ya da TOKİ Tuzla kura çekilişi YouTube canlı yayını üzerinden takip edilebilir.

TOKİ Tuzla kuraları kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar belirlendi. Tuzla kura sonuçlarına göre kazananlar şöyle:

Mustafa Ayhan, Çidem Korkmaz, Yakup Gizik, Cevdet Açıkgöz, Sema Yüksel Güler, Hanım Gönültaş, Ercan Kara, Özlem Ünal, Yaşar Boy, Nilgün Karahan, İsa Yalın, Cemal Çayan, Şehri Derin, Gürsel Doğru, Yılmaz Çörüz, Metin Çaylak, Güler İkisivri, Hamide Kocakoç, Emrullah Bıçakçı, Hanife Terzi, Sibel Işık, Züleyha Çelik, Osman Eraslan, İlknur Pehlivan, Nihat Sayar, Ertuğrul Korkmaz, Gülüstan Güvenç, Nesli Tezcan, Durdu Doğanay, Şenel Dağ, Emsal Mutlu, Nesrin Özlü, Mehmet Petek, İsmail Cömert, Nurten Nehir Turan, Mihdi Turgut, Mustafa Bahadır, Namık Kemal Yağan, Alifuat Öncel, Sultan Güneş, Aysel Sağıroğlu, Celal Dere.