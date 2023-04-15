Türkiye İşçi Partisi (TİP) 9 Nisan Pazar günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlediği aday tanıtım etkinliğinin ardından ¨TİP senin, kampanya senin, meclis senin¨ diyerek Halkın Kampanyası adını verdiği seçim kampanyasına başladı.

Hazine yardımı almadan, hiçbir patronun ve holdingin desteği olmadan, halkın ve üyelerinin desteğiyle çalışmalarını sürdüren TİP, seçim kampanyasını halkla birlikte yapmak üzere bir çağrıda bulundu. Seçim kampanyasına Halkın Kampanyası ismini veren TİP, bu kampanya ile halkın kendi seçim kampanyasını kendisinin yapmasını hedefliyor.

Hazine desteği alan siyasi partilerin aksine TV reklamları veya gazete ilanları vermek ve billboard kiralamak için kısıtlı bütçesi olan TİP, Halkın Kampanyası ile sokakları, duvarları, kalpleri fethetmeyi amaçlıyor.

YURTTAŞLAR KAMPANYAYA NASIL KATILABİLECEK?

Meclis’te 4 değil, daha fazla vekille temsil edilmek; halkın taleplerini daha yüksek sesle duyurmak, Saray Rejimi’nden hesap sormak hedefiyle başlayan Halkın Kampanyası hakkında detaylı bilgiye halkinkampanyasi.org’dan ulaşılabiliyor. İnternet sitesinde yer alan malzeme çantasında vatandaşlara her yerde kullanabilecek iletişim araçları sunuluyor. Malzeme çantasında kampanyayı desteklemek için GIF’ler, afişler, tavsiyeler, bağlantılar ve fikirler bulunuyor.

Örneğin halkinkampanyasi.org’u ziyaret eden yurttaşlar, tişört tasarımları bölümünden diledikleri görseli indirerek “TİP senin” yazılı tişörtler bastırabilecek. Kişiselleştirilmiş görsellerin bulunduğu malzeme çantasının içindekileri sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda ve ekran koruyucu olarak kullanmak da mümkün. Öte yandan hem sokaklarda hem de sosyal medyada yürütülecek Halkın Kampanyası kapsamında sitedeki içerik ve görseller sürekli güncellenecek.