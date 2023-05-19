Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Ağustos 2022’de bıçaklı saldırı sonucu bir gözünü kaybeden Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, “PEN 100. Yıl Cesaret Ödülü”nü almak için, PEN Amerika’nın yıllık galasına katıldı böylece ilk defa son görüntüsü ortaya çıktı.

75 yaşındaki Rüşdi törende yaptığı konuşmada, “Terör bizi korkutmamalı. Şiddet bizi caydırmamalı. Mücadele devam ediyor” dedi.

Galaya katılmaktan çok mutlu olduğu gözlenen Rüşdi’nin, sesi eskisinden daha zayıftı ve gözlüğünün sağ çerçevesi karanlıktı. Saldırı sonrası kör olan Rüşdi, gözünü de gizliyordu.

Galada hafta içi verilen ödüller arasında "Saturday Night Live" yapımcısı Lorne Michaels ve PEN/Barbey Yazma Özgürlüğü Ödülü'ne layık görülen tutuklu İranlı gazeteci ve aktivist Narges Mohammadi yer alıyor.