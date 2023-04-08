Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için kura çekimi yapıldı. 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da çekilen kurada sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, ATA İttifakı ise 19. sırada yer aldı. Kura çekimi saat 14.00'te başladı. Tören yaklaşık yarım saat sürdü.

İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı.

1 - Yeni Türkiye Partisi

2 - Türkiye Değişim Partisi

3 - Millet Partisi

4- Hak ve Özgürlükler Partisi

5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı

6 - Genç Parti

7 - Memleket Partisi

8 - Cumhur İttifakı

9 - Emek ve Özgürlük İttifakı

10 - Büyük Türkiye Partisi

11 - Adalet ve Birlik Partisi

12 - Anavatan Partisi

13 - Yenilik Partisi

14- Halkın Kurtuluş Partisi

15 - Milli Yol Partisi

16 - Vatan Partisi

17 - Güç Birliği Partisi

18 - Millet İttifakı

19 - Ata İttifakı

20 - Bağımsız Türkiye Partisi

İTTİFAK İÇİ BELLİ OLUYOR

ATA İttifakı

1- Adalet Partisi

2. Zafer Partisi

Cumhur İttifakı

1 - Büyük Birlik Partisi

2- AK Parti

3 - Yeniden Refah Partisi

4 - MHP

Emek ve Özgürlük İttifakı

1 - Yeşil ve Sol Parti

2 - TİP

Millet İttifakı

1 - Gelecek Partisi

2 - Demokrat Parti

3 - DEVA Partisi

4 - CHP

5 - İYİ Parti

6 - Saadet Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı

1 - Türkiye Komünist Partisi

2 - Türkiye Komünist Hareketi

3 - Sol Parti