Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için kura çekimi yapıldı. 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da çekilen kurada sonucunda; Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, ATA İttifakı ise 19. sırada yer aldı. Kura çekimi saat 14.00'te başladı. Tören yaklaşık yarım saat sürdü.
İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...
YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı.
1 - Yeni Türkiye Partisi
2 - Türkiye Değişim Partisi
3 - Millet Partisi
4- Hak ve Özgürlükler Partisi
5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı
6 - Genç Parti
7 - Memleket Partisi
8 - Cumhur İttifakı
9 - Emek ve Özgürlük İttifakı
10 - Büyük Türkiye Partisi
11 - Adalet ve Birlik Partisi
12 - Anavatan Partisi
13 - Yenilik Partisi
14- Halkın Kurtuluş Partisi
15 - Milli Yol Partisi
16 - Vatan Partisi
17 - Güç Birliği Partisi
18 - Millet İttifakı
19 - Ata İttifakı
20 - Bağımsız Türkiye Partisi
İTTİFAK İÇİ BELLİ OLUYOR
ATA İttifakı
1- Adalet Partisi
2. Zafer Partisi
Cumhur İttifakı
1 - Büyük Birlik Partisi
2- AK Parti
3 - Yeniden Refah Partisi
4 - MHP
Emek ve Özgürlük İttifakı
1 - Yeşil ve Sol Parti
2 - TİP
Millet İttifakı
1 - Gelecek Partisi
2 - Demokrat Parti
3 - DEVA Partisi
4 - CHP
5 - İYİ Parti
6 - Saadet Partisi
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
1 - Türkiye Komünist Partisi
2 - Türkiye Komünist Hareketi
3 - Sol Parti