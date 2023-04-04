Her sezon birbirinden farklı etkinliklerle katılımcılarına dolu dolu bir program sunan Volkswagen Arena; rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden Steve Vai, KREK Tiyatro’nun ilgiyle takip edilen oyunu “Dünyada Karşılaşmış Gibi”, geleneksel türkülere modern yaklaşımını katan Mem Ararat ve UK Drill tarzında müzik yayınlayan yüksek erişimli Alman rapçi Luciano’nun yanı sıra Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Çakal, Reckol ve Lil Zey’in de sahne alacağı “Luciano Show”u Nisan ayı boyunca sahnesinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Grammy tarihine damgasını vuran ABD’li besteci, gitarist ve prodüktör Steve Vai, geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü Inviolate’in Avrupa turnesi kapsamında 19 Nisan’da Volkswagen Arena’nın gerçek üstü atmosferinde sevenleriyle buluşacak. 30 yıllık eşsiz başarılarla dolu kariyeri boyunca enstrümantal rocktan hard rock’a, heavy metalden progressive rock’a pek çok farklı tarzda kayıtlar gerçekleştiren Steve Vai, 1980 yılından bu yana tekniği ve ürettikleriyle kendisinden sonra gelen jenerasyonlara da ilham kaynağı oldu. Rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden olan Vai, Epifoni organizasyonu ile gerçekleşecek konserde son albümü Inviolate dışında kariyerinin en önemli şarkılarını da çalacak. Bu özel gecenin biletlerine Biletix üzerinden ulaşabilirsiniz.

KREK Tiyatro’nun yoğun ilgi gören Afife Jale ödüllü oyunu “Dünyada Karşılaşmış Gibi” dördüncü sezonunda da Volkswagen Arena’da. Yönetmen koltuğunda KREK’in kurucusu Berkun Oya’nın oturduğu; oyuncu kadrosunda tiyatro sahnesinin deneyimli isimleri Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Fatih Artman, Okan Yalabık, Öner Erkan, Serkan Keskin ve Settar Tanrıöğen’in yer aldığı “Dünyada Karşılaşmış Gibi” sıra dışı sahne tasarımı ve zekice işlenmiş senaryosuyla, Pozitif iş birliği ile 24 – 25 – 26 Nisan tarihlerinde Volkswagen Arena’da tiyatro severlerle buluşacak. Etkinliğin biletlerine Mobilet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Profesyonel müzik serüvenine 2013 yılında başlayan ve kısa sürede çok geniş bir kesim tarafından ilgiyle takip edilen Mem Ararat, 28 Nisan Cuma akşamı Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşuyor. Geleneksel türkülere modern yaklaşımını katan Ararat’ın Ziz Müzik Yapım organizasyonu ile gerçekleşecek canlı performansına tanık olmak için Volkswagen Arena’da yerinizi almayı unutmayın. Etkinliğin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.

Uluslararası düzeyde başarıları ve dünyaca ünlü isimlerle yaptığı şarkılarıyla tanınan, UK Drill tarzında müzik yayınlayan yüksek erişimli Alman rapçi Luciano’nun yanı sıra Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Çakal, Reckol ve Lil Zey’in de sahne alacağı “Luciano Show” 29 Nisan Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’nın göz alıcı atmosferinde müzik severlerle buluşacak. Tüm geliri deprem bölgesindeki çocuklara nitelikli eğitim desteği vermek amacıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na aktarılacak etkinliğin moderatörlüğünü Yalçın Birol üstlenirken açılışı ise warm up setiyle Yağız Kahraman ve Ceyz yapacak.