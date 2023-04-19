ATV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı geçtiğimiz yaz ayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirmişti. Çiftin nikahında basına tek bir kare fotoğraf dahi sızmamıştı.

Onedio.com'da yer alan habere göre; Müge Anlı'nın evi, koltuk almak için tercih ettiği mobilya firması tarafından ortaya çıkarıldı.

Firmanın ,"Müge Anlı Hanım, bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Ailesiyle birlikte sağlıklı ve güzel günlerde kullanması dileğiyle." diyerek paylaştığı evin, Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edildi.