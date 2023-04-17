Geçtiğimiz hafta 12-13-14 Nisan tarihleri arasında Europower Enerji halka arz talep toplama işlemleri yapılmıştı. Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan Europower Halka arz sonuçları da yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Europower halka borsada arz ne zaman işlem görecek? Europower halka arz kaç lot verdi? Europwer Halka borsa işlem tarihi yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Europower Enerji 12-13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen halka arz talep toplama sona erdi. Şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 45 milyon TL artıracak olup 5 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla sattı. Peki, Europower halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Europower Enerji halka arzında 60 milyon adet pay 40,60 TL fiyattan satıldı. Halka arza aracılık eden Ak Yatırım’dan yapılan açıklamaya göre, halka arzın yüzde 83,33’ü yurtiçi bireysel, yüzde 14,17’si yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50’si grup çalışanlarına dağıtıldı. Geçtiğimiz hafta halka arzı gerçekleştirilen Europower Enerji'nin 17 nisan pazartesi günü başvuru sonucu açıklanması bekleniyor. Buna göre Europower 19 Nisan çarşamba günü Borsa İstanbul'da “EUPWR” koduyla işlem görmeye başlayacak. Europower Enerji ne zaman borsada işlem görecek.

İşte halka arz sonuçları:

Halka arz edilecek toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların; 40.000.000 TL nominal değerdeki (80%) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara, 1.500.000 TL nominal değerdeki (3%) kısmı Grup Çalışanlarına, 8.500.000 TL nominal değerdeki (17%) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanmaktadır.