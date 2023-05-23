Apple'ın anavatanı Amerika Birleşik Devletleri'nden bile daha ucuz fiyatlarla iPhone 14 satın alabileceğiniz ülkeler bulunuyor. Bu ülkeler arasında Avustralya, Çin, Güney Kore, Tayvan ve Japonya öne çıkıyor. Avustralya'da iPhone 14, 848 dolar gibi bir fiyatla satılıyor. Çin ve Güney Kore'de ise fiyatlar 857 dolar seviyesinde. Tayvan ve Japonya'da ise fiyatlar bölgeye göre değişmekle birlikte genellikle 830 ile 840 dolar arasında yer alıyor.

Karşılaştırmalı olarak Türkiye ve Brezilya, iPhone 14'ün en pahalı satıldığı ülkeler olarak öne çıkıyor. Türkiye'de 1500 dolara satılan iPhone 14, Brezilya'da ise Türkiye'nin üzerinde bir fiyatla alıcı buluyor.

ABD'de ise durum bölgeden bölgeye değişiyor ve vergilendirme sistemleri etkili oluyor. Yine de Amerika Birleşik Devletleri'nde iPhone 14'ü en az 850 dolara satın almak mümkün.

Sonuç: Yurtdışında iPhone 14'ü daha uygun fiyatlarla satın almak isteyen tüketiciler için Avustralya, Çin, Güney Kore, Tayvan ve Japonya gibi ülkeler cazip seçenekler sunuyor. Türkiye ve Brezilya ise iPhone 14'ün en pahalıya satıldığı ülkeler olarak dikkat çekiyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, satın alınan cihazların gümrük vergileri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaport kayıt işlemi fiyatının da ekleneceği unutulmamalıdır.

Yenigün Haber Merkezi