Zaman ilerliyor ve İstanbul hızla değişiyor. Üsküdar İlçesine bağlı Ahmediye fotoğrafını gösteren bu fotoğraf 1950’li yılların ikinci yarısına ait.

Anadolu yakasındaki ilk tramvay hattı 1928 yılında Üsküdar-Bağlarbaşı-Kısıklı hatında hizmete girdiği biliniyor.

Zaman içerisinde tramvay işletmeciliğin karlı bir iş olduğunu gören işletmeler hat sayını da artırdığı da kayıt altına alınmış durumda.

Tramvay işletmeciliğin tamamen sonladığı tarih olan 1966 yılına denk İstanbul’da toplam 350 tramvay hizmet verdiği biliniyor.

Bu fotoğrafa geldiğimizde, bugünkü Hakimiyet-i Milliye caddesinden Halk caddesine uzanan tramvay yolunun Üsküdar-Doğancılar hattına ait olduğunu bazı binalar sayesinde belirlenebiliyor..