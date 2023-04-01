14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında cumhurbaşkanı adaylarının yerini belirlemek amacıyla YSK’de kura töreni düzenlendi. Kura çekim törenine YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri, cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileri ve parti temsilcileri katıldı.
Kura sonucu cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada da Sinan Oğan yer alacak.