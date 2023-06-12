Son zamanlarda İstanbul’da emlak bedellerinde büyük bir artış yaşanmaktadır. Özellikle İstanbul’un üç ilçesi olan Şile, Silivri ve Çatalca'da talep artışı nedeniyle emlak fiyatları üçe katlandı. Bu durum, bölgedeki gayrimenkul sahipleri için oldukça memnuniyet vericidir ancak potansiyel alıcılar için oldukça zorlu bir süreç olabilir.

İstanbul'un Şile, Silivri ve Çatalca ilçelerinde emlak fiyatları bir yılda neredeyse üçe katlandı. Şile'nin merkezinde deniz manzaralı bir dönüm arazi 18 milyon liraya kadar alıcı bulurken, Çatalca'da metrekaresi 2 bin liranın altında tarla bile yok.

Silivri'de villa ya da bahçeli müstakil evler ortalama 10 milyon liradan satışa çıkarılırken, çiftlik benzeri daha büyük müstakil evler 20 hatta 30 milyon liradan ilana çıkıyor. Çatalca'ya yoğun ilgi olduğu belirtilirken, arsaların metrekare fiyatlarının bile en az 2 bin liradan başlaması dikkat çekiyor.

İstanbul Emlak Piyasası

İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir ve aynı zamanda ülkenin en büyük emlak piyasasına sahiptir. Son yıllarda şehirdeki nüfus artışı ve ekonomik büyüme, emlak sektörünü canlandırdı. Şehirdeki konut talebi, emlak bedellerinde büyük bir artışa neden oldu.

Şile, Silivri ve Çatalca'da Emlak Bedelleri

Şile, Silivri ve Çatalca, İstanbul’un en popüler ilçelerinden üçüdür. Bu ilçeler, şehir merkezine yakınlıkları ve zengin tarihi dokuları nedeniyle oldukça rağbet görmektedir. Ancak son zamanlarda bu ilçelerde emlak bedellerinde görülen artış oldukça dikkat çekicidir.

Şile, Silivri ve Çatalca'da emlak bedelleri üçe katlandı. Bu artış, bölgedeki gayrimenkul sahipleri için oldukça memnuniyet verici olmakla birlikte, potansiyel alıcılar için oldukça zorlu bir süreç olabilir. İlçelerdeki emlak fiyatlarındaki artışın nedeni, ilçelere olan talebin fazlalaşmasıdır.

"YAKINDA BİNA YAPILACAK YER KALMAYACAK"

Haber Global'den Mert İnan'ın haberine göre, durumu değerlendiren Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Şile özelinde uyarılarda bulunarak, "Şile'nin büyük bölümü sit ve ormanlık alan olduğu için imara uygun arazi sayısı çok sınırlı. Şile arsa yatırımı için çok uygun değil ve yakında bina yapacak yer kalmayacak" dedi.

Pandemi ve son depremlerin ardından Çatalca ve Silivri'nin en gözde yerleşim alanları olduğuna dikkat çeken Asa, "Özellikle pandemi ve depremin ardından bahçeli villa tipi evlere ciddi talep gelişti. Arsa ve konut fiyatları son bir yılda üç katına çıkarken, fiyatlardaki artış son birkaç haftadır devam ediyor" dedi.

DÖVİZDEKİ ARTIŞA PARALEL ARTIŞ

"Döviz kurlarındaki artışa paralel olarak fiyatlardaki yukarı yönlü eğri devam edecek. Şile arazi yatırımı için çok uygun bir yer değil, Çatalca ise ağırlıklı olarak tarım arazisi. Ancak köyler vatandaşın yeni gözdesi" dedi.

DEĞERININ ÜZERINDE PAZARLANDI

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, İstanbul'un her iki yakasındaki son noktalar olan Silivri, Çatalca ve Şile'de emlak fiyatlarının 2 yılda neredeyse 4 ya da 5 kat arttığını söyledi.

Bahçeli müstakil bir yaşam isteyenlerin soluğu bu ilçelerde aldığını belirten Akdoğan şu bilgileri paylaştı: "İmar hakkı verilmeyen yerlere portatif dediğimiz konteyner tarzı modelleri getirenler de var. Tarla fiyatları bile 4 kat artmış durumda. Tarımsal ya da orman vasfı olan sit alanlarında yakın gelecekte imar planlaması beklenmemeli. Bazı yerler gerçek değerinin çok üzerinde pazarlanıyor."

Çatalca Emlakçılar Odası Bölge Sorumlusu Gökay Yılmaz ise inşaat izni olmayan yerlerde bazı çılgın yapıların yükseldiği uyarısında bulundu. İmar hakkı verilen köy merkezlerinde arsa fiyatlarının geçen yıla göre 3 kat arttığını sözlerine ekleyen Yılmaz, "Geçen yıl tarla şeklinde metrekaresi 800 lira olan yerler bugün 2 bin liranın üzerinde alıcı bulabiliyor" dedi.

Emlak Bedellerindeki Artışın Nedenleri

Emlak bedellerindeki artışın başlıca nedeni, İstanbul’daki nüfus artışı ve şehir merkezine olan talebin artmasıdır. Bunun yanı sıra, ekonomik büyüme ve yatırım olanaklarının artması da emlak piyasasını canlandırmıştır. Ayrıca, son yıllarda yabancı yatırımcıların İstanbul’daki emlak piyasasına olan ilgisinin artması da bu artışın nedenleri arasında sayılabilir.

Emlak bedellerindeki artış, İstanbul’da yaşayanlar için oldukça sevindirici bir haber olsa da, potansiyel alıcılar için oldukça zorlu bir süreç olabilir. Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi popüler ilçelerdeki emlak bedellerinin üçe katlanması, bölgedeki gayrimenkul sahipleri için oldukça avantajlı bir durum olarak görülebilir. Ancak, bu durumun uzun vadede ne gibi sonuçları olacağı henüz bilinmemektedir.