Hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği, teknolojik altyapıları, yatak kapasiteleri ve hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, Kovid-19 salgınında "şifa merkezi" haline geldiği gibi Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da yaralıların tedavisinde etkin rol üstleniyor.

İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Kartal Dr. Lütfi Kırdar ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu şehir hastaneleri, bugüne kadar 1992 depremzedeye sağlık hizmeti sundu.

Hastanelerdeki birçok branş doktoru, el birliğiyle yaralıların şifa bulması, ezilmelere bağlı uzuv kayıplarının önlenmesi ve hayata tutunması için gece gündüz çalışıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın şehir hastanelerindeki hekimlerle yürüttükleri çalışmalar hakkında konuştu.

"Güçlü ekiplerle sürekli vardiyayla çalışmak gerekiyor"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Sorumlusu Doç. Dr. Perçin Caşkan, depremzedelerde daha çok kol, bacak ve gövde yaralanmaları görüldüğünü, 70'e yakın yaralıya ölü dokuları temizleme ve pansuman işlemleri uyguladıklarını anlattı.

Ölü dokuların yerine tekrar dolaşım, damar ve sağlıklı bir doku getirmek için uğraştıklarını belirten Caşkan, çocuk hastalardan birkaçının bu aşamada olduğunu ancak erişkinlerde bunun için en az bir haftaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Caşkan, depremler sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü vasıtasıyla bölgeye giderek Adıyaman ve Malatya'daki hastanelerde çalıştığını, hayati tehlikeleri bulunan birkaç çocuk ile birçok erişkini amputasyon işlemi yaptıktan sonra çevre iller ile Ankara ve İstanbul'a sevk ettiklerini aktardı.

İstanbul'da, sadece deprem bölgesinden getirilenlerin değil poliklinik ve acile başvuran, elektif ameliyatları planlanan hastaların da tedavisinin gerektiğini söyleyen Caşkan, "Bu açıdan güçlü ekiplerin, sürekli vardiyayla çalışması gerekiyor. Şu an doktor ve sağlık personellerimden nöbet ertesinde çıkaramadığım var." dedi.

Bu dönemi "toplumsal bir yaralanma" olarak tanımlayan Caşkan, "Şu an servisime çıksanız, kucaklarında artık hayatta olmayan çocuklarının, eşlerinin fotoğrafıyla yatan bir sürü insan var. Enkazdan tek başına kurtulmuş. Düşündüğüm zaman, gece yatarken kocaman bir ailen vardı ve sabah uyandın hiçbir şeyin yok. Bu kısmı acı." ifadelerini kullandı.

"Hem hafta içi hem hafta sonu aynı tempoyu koruduk"

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Emrah Kovalak da deprem sonrası gerek hastanenin gerekse ortopedi kliniğinin çok hızlı organize olduğunu söyledi.

Hastanelerine gelen yaralıların, ilk müdahaleleri afet bölgesi ve oraya yakın merkezlerde yapılan, genel durumları stabilleştirilen kişiler olduğunu aktaran klarını aktaran Kovalak, büyük çoğunluğu yoğun bakıma alınan bu hastaların tedavisi için ortopedi, plastik, kalp damar, yoğun bakım, nefroloji, dahiliye ve hiperbarik gibi birimlerce ekip çalışması yürütüldüğünü anlattı.

Doç. Dr. Kavalak, bu hastalarda hem travma hem genel durum bozukluğundan dolayı en önemli sorunun enfeksiyon olduğunu, bunların önüne geçmek için ortopedi ve plastik cerrahi ekiplerince pansuman, debridman ve yara bakımlarının ameliyathanede anestezi altında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Depremler meydana geldikten sonra, ortopedi vakaları için ameliyathaneyi 7/24 çalışma esasına çevirdiklerini belirten Kavalak, "Cumartesi ve pazarları 6-7 asistanımız zaten var. Beraberinde 2 uzman hekimimiz acil ve servisteler. Bunun üzerine, ihtiyaca göre 2 uzman arkadaşımızı ek olarak ameliyathaneye davet ettik. Bu şekilde 7/24 esasıyla hem hafta içi hem hafta sonu aynı tempoyu mümkün olduğunca koruduk." şeklinde konuştu. (AA)