Maltepe Belediyesi, “Yeni Yüzyılda Yeni Bir Vizyon İçin Gel Fikrini Söyle” sloganıyla Maltepe Kent Çalıştayı düzenledi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ve üçüncü dönem adaylığı için çalışmalarına başladığını açıklayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu çalıştayla 2024’ün Yerel Yönetimler Bildirgesi’ni sizlerle birlikte hazırlayacağız. Daha yaşanabilir, çağdaş ve vizyoner Maltepe’yi yaratmak için çalışmalarımıza dayatan değil danışan belediyecilik anlayışıyla yön vereceğiz” dedi.

Maltepe Belediyesi bültenine göre, Maltepe Belediyesi, “Yeni Yüzyılda Yeni Bir Vizyon İçin Gel Fikrini Söyle” sloganıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Maltepe Kent Çalıştayı düzenledi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği çalıştaya ekonomist ve araştırmacı Ertan Aksoy, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, sosyolog Şükrü Aslan, gazeteci Necdet Saraç, Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Deprem Kurulu Üyesi ve öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Maltepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü, Çevre Mühendisi Cevahir Efe Akçelik katıldı. Çalıştayda konuşmacı ve moderatörlerin yanı sıra sivil toplum örgütleri, spor dernekleri, ibadethane dernekleri, muhtarlar, site yöneticileri, meslek odaları, sendika, kent konseyi, siyasi parti, kamu kurumları, belediye ve üniversite temsilcileri de bulundu.

KILIÇ’TAN 19 MADDELİK BİLDİRGE VURGUSU

Başkan Kılıç konuşmasında, “Çok değerli konuklar davetimizi kabul ederek buraya gelen arkadaşlar, muhtarlarım, STK temsilcileri, müdürlerim hoş geldiniz. Bu çalıştayın Maltepemize, belediyemizin çalışmalarına ışık tutmasını temenni ediyorum. Amacımız belediye olarak sadece yapılması gerekenleri yapmak değil, 530 bin nüfusa ulaşan Maltepe’yi geleceği hazırlamak. Üniversitelerle genç ve dinamik bir nüfusa sahip olacağız. Herkesin çok önemli, değerli fikirleri var. Bireysel düşüncelerin toplumsal düşünceye dönüşebilmesi ve kabul görmesi için bu tür toplantılara ihtiyaç var. 2014 yılında göreve gelmeden önce, aday adayı olduğumuzda, 2013 yılı Temmuz’unda kurduğum çalışma gruplarıyla 18 mahalledeki temel sorunları masaya yatırma fırsatım oldu. Bu şekliyle bir yerel seçimler bildirgesi hazırlamış olduk. 19 maddeden oluşan bir bildirgeydi. 1 Eylül 2013 Dünya Barış Günü’nde 250 bin adet bastırarak dağıtmış olduk. Daha aday adayısın dediler, neden bunu yaptın dediler. Bense tersini iddia ettim. Benim aday olup olmamam önemli değil, önemli olan bu sorunların seçilenler tarafından bilinmesi dedim. Maltepe seninle değişecek demiştim. Nitekim o bildirgenin faydalarını birinci ilk 5 yılda fazlasıyla gördüm. O sorunları teker teker masaya yatırdık. Birincisini birinci dönem, ikincisini ikinci dönem çözdük.” dedi.

“ÜÇÜNCÜ DÖNEMİN ALTYAPISINI KURACAĞIZ”

Konuşmasında Maltepe’nin yaklaşık 50 yıllık sorunları olan 3 büyük mahallenin kentsel dönüşüm ve imar sorunu, ilçenin meydan ve altgeçit sorunu ve işsizliğin önlenmesi için üzerinde çalışılan Maltepe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi M’Expo projesinin ilk ikisinin hayata geçirildiği, M’Expo içinse önemli adımların atıldığını ifade eden Kılıç sözlerini şöyle noktaladı: “Sanıyorum kentsel dönüşüm nasıl kötü yapılabilir dediğimizde bu mahallemiz örnek olarak anlatılabilir. Nüfusumuzun 70-80 binini barındıran mahalle olmasına rağmen deprem olduğunda araçla yardım götürmenin en zor olduğu mahallemiz olabilir. Kışın kar yağdığında bile zorlukla giriyoruz. Bu mahallemizde Fındıklı Yaşam Merkezi’ne kavuşacağız. İkinci yüzyıl bizler için, Cumhuriyet için çok önemli. Buna yakışır kitleler oluşturmak lazım. Dayatan değil danışan belediyecilik anlayışımız var. Katılımcı, çevreci bir anlayışı ve yenilikçi bir Maltepe’yi birlikte yaratmak istiyoruz. Üçüncü dönemin de altyapısını bu çalışmalarla yaparak nasıl daha yaşanabilir, çağdaş ve vizyoner Maltepe’yi yaratmak için fikrinizden yararlanacağız. Startımızı haziran ayında veriyoruz. Bu anlamda bu çalıştay çok kıymetli. 2024’ün Yerel Yönetimler Bildirgesini, vizyon ve fikirleri kaleme alacağız. Ayrıca örneğini diğer belediyelere ve kurumlara da göndereceğiz. Herkese teşekkür ediyor ve çalıştayın başarılı geçmesini diliyorum. Sayenizde çok daha yaşanabilir bir Maltepe’yi birlikte hayata geçireceğiz.”

MALTEPE YENİLİKÇİ, DEMOKRAT, ÜST-ORTA GELİRLİ BİR KADIN

Chatham House kurallarının geçerli olduğu çalıştayda Kılıç’ın açılış konuşması sonrası ekonomist ve araştırmacı Ertan Aksoy, İstanbul’un büyüyen ve dönüşen kenti Maltepe panoraması başlığıyla sosyal ve demografik yapı ve kentin ekonomik ve kültürel dinamikleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Ertan Aksoy sunumunda ilçede bir değişim hikayesinin ve sosyo-ekonomik bir dönüşümün gözle görülür bir şekilde yaşandığını ifade ederek, alt sosyo-ekonomik grubun eridiği, üst sosyo-ekonomik grubun arttığı bir ilçede yaşanıldığının altını çizdi. Araştırmasında değişimin nedenleri iç göç, özgürlüklerin olduğu bir ortam, kent imajının iyileşmesi, kültür-sanat faaliyetleri ve benzeri etkinlikler, sokak hayvanları, canlılara yönelik güzel tutum ve hepsinden önemlisi iyi yönetilmesi olduğunu belirten Aksoy, Maltepe’nin ailelerden yetişen daha eğitimli, daha nitelikli gençleri de ilçesinde tuttuğunu söyledi. Sonuçları itibariyle demografiyle birlikte talepler ve ihtiyaçların da değiştiğini söyleyen Aksoy, kentin imajının iyileşeceğini, emlak değerinin artacağını, dolaylı bir refah artışı olacağını, hizmetler sektörünün gelişeceğini ve suç oranı düşeceğini belirtti.

Araştırmasında “Maltepe ilçesi bir insan olsaydı” diye soru da yönelten Aksoy, çıkan sonucu ise şöyle yorumladı: “Özetle Maltepe bir insan olsaydı; 49 yaşında, üniversite mezunu, evli, yenilikçi, demokrat, biraz iş bitirici, biraz söylemci, sıradan, kararlı ve istediğini alan, çalışkan, orta-üst gelirli, cana yakın ve güvenilir kadın olduğu ortaya çıktı.”

KENTLEŞME, PLANLAMA VE KALKINMA

Sonrasında gazeteci-yazar Necdet Saraç’ın moderatörlüğünde “Kentleşme, Planlama ve Kalkınma” konulu ikinci oturum düzenlendi. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde böyle bir toplantı yapmanın çok önemli olduğuna değinerek kentlerin ve sorunlarının tartışıldığı böylesi bir zemini oluşturduğu için Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kentlerin ve kent yönetiminin çok önemli sorunları bulunduğuna dikkat çeken Koramaz “6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler kentlerin ne denli sorunlar yaşadığını en çıplak, acımasız haliyle hepimize gösterdi. Binlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. Milyarlarca dolarlık zararımız oldu. Üç şehir neredeyse haritadan silindi. TMMOB olarak bu konuda birçok rapor yayınladık. Kamuoyuyla paylaştık. Özellikle afetlere hazırlık konusu bireysel önlemlerle baş edeceğimiz bir sorun değil. Hepimiz içinde yaşadığı binaların dayanıklı olmadığını biliyoruz.” dedi. Kentsel dönüşümün sonuçlarını değerlendiren Koramaz, “Kentsel dönüşüm çok büyük sorunlar yumağını da yanında taşıyor. Genel anlamıyla rant dağıtım aracı haline getirildi. Kent merkezindeki değerli araziler, içinde yaşayanlardan bağımsız şekilde sermaye çevresine paylaştırılıyor. Kent kimliği, tarihi yok ediliyor. Kentler giderek artan şekilde parçalı yapıya dönüşüyor. Yoksul ve varsıllar arasındaki ekonomik farklılık mekâna da yansıyor. Bunun sonucu gettolaşmayı getiriyor. Toplumsal kutuplaşma gerilimi daha da arttıracaktır. Kent kimliğinin dokusunu, tarihini bozmadan kentsel dönüşüm ele alınmalıdır. Kentsel dönüşüm dayanıklı, dirençli, yaşanabilir yapılmalı. Hakkıyla yapılmalı. Rant paylaşım aracı haline getirilmemeli. Toplumcu, kamusal politikalara dönülmeli." diye konuştu.

33 yıldır Maltepe’de yaşamına devam eden sosyolog, Prof. Dr. Şükrü Aslan, Maltepe Belediyesi'nin katkılarıyla 2018’de “Toplumsal Hafızada, Zamanda ve Mekânda: Maltepe” isimli kitap yayımladıklarını anımsattı. Aslan, Maltepe’nin tarihi ve kentleşme süreciyle ilgili katılımcılara sunum yaptı. Maltepe’nin silinmiş hafızasının yeniden hatırlatılması gerektiğini belirten Aslan, önümüzdeki dönemde Maltepe’nin tarihi, demografik unsurları ve mekanlarının öyküsünü görünür kılacak bir şeyler yapmanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.