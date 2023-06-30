İstanbul'un ilk ismi nedir? İstanbul'un ilk adı nedir? İstanbul'un isimleri nelerdir? İstanbul'un tarihi boyunca birçok farklı isimle anıldığını biliyoruz. İstanbul M.Ö. 657 yılında Megara kolonisi tarafından kurulmasından sonra birçok isimler ile anıldı. İstanbul'a çağlar boyunca değişik adlar verilmiştir. Bu kent adları, kent tarihinin farklı dönemleriyle ilişkilidir. Peki İstanbul'un ilk ismi nedir? İstanbul'un ilk adı nedir? İstanbul'un isimleri nelerdir? Detayları haberimizde...

İstanbul'un ilk ismi nedir? İstanbul'un ilk adı nedir?

İstanbul'un tarihi boyunca birçok farklı isimle anıldığını biliyoruz. İlk ismi "Byzantium" olarak bilinir ve bu isim, şehrin M.Ö. 657 yılında Megara kolonisi tarafından kurulmasından sonra verilmiştir.

İstanbul'un isimleri nelerdir?

İstanbul, binlerce yıllık tarihi boyunca birçok farklı isme sahip olmuştur. İşte bu isimlerin bazıları:

Byzantium (Bizans): İstanbul'un bilinen ilk ismi, M.Ö. 657'de Megara kolonisi tarafından kurulduktan sonra verilmiştir. Augusta Antonina: İmparator Septimius Severus, İstanbul'u yeniden inşa ettikten sonra şehre oğlunun ismini vermiştir. Nova Roma (Yeni Roma): İmparator I. Constantine tarafından verilen bir isimdir. Aynı imparator tarafından İstanbul, "Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti" olarak ilan edilmiştir. Constantinopolis (Konstantinopolis): I. Constantine'ın ölümünden sonra şehrin ismi, onun onuruna Konstantinopolis olarak değiştirilmiştir. Bu isim, Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethedene kadar kullanılmıştır. Basileuousa (Kraliçe Şehir): Bu isim de Bizans döneminde İstanbul için kullanılmıştır. Megalopolis (Büyük Şehir): İstanbul, tarihi boyunca büyüklüğü ve önemi nedeniyle bu isimle anılmıştır. Deutera Roma (İkinci Roma): Bu isim de Bizans döneminde İstanbul için kullanılmıştır. Alma Roma (Fertile Roma): Bu isim de Bizans döneminde kullanılan bir isimdir. Tsargrad (Çar'ın Şehri): Bu isim, Slavlar tarafından İstanbul için kullanılmıştır. Istanbul: İstanbul ismi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmaya başlanmış ve günümüzde de bu isim kullanılmaya devam etmektedir. Farklı kaynaklarda, bu ismin Bizans dönemine kadar dayandığına dair iddialar da bulunsa da, genel olarak kabul gören görüş, ismin Osmanlı döneminde ortaya çıktığıdır. Dersaadet (Bab-ı Ali'nin kapısı): Osmanlı döneminde İstanbul için kullanılan bir diğer isim. Dersebah (Sevinç Kapısı): Osmanlı döneminde İstanbul için kullanılan bir diğer isim. Asitane (Başkent): Osmanlı döneminde İstanbul için kullanılan bir diğer isim.

Bu liste, İstanbul'un tüm isimlerini kapsamamaktadır, çünkü İstanbul'un tarihi boyunca çok sayıda ismi olmuştur ve her kültürün kendine özgü bir ismi olmuştur. Ancak bu liste, İstanbul'un en bilinen isimlerini içerir.

9 DİLDE İSTANBUL’UN ADI

* Grekçe: Vizantion

* Latince: Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma

* Rumca: Konstantinopolis, Istinpolin, Megali Polis, Kalipolis

* Slavca: Çargrad, Konstantingrad

* Vikingce: Miklagord

* Ermenice: Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli

* Arapça: Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma

* Selçuklular Zamanında: Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye

* Osmanlıca’da stambul, Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, İslambol, Darü’s saltanatı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü’l-Hilafetü’l Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergâh-ı Mualla, Südde-i Saadet İstanbul