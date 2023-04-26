Mart ayında İstanbullular evde en çok 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri konuştu.

Katılımcılara Mart ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların %40’ı Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin, %35,2’si ekonomik sorunların, %12,8’i ise 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin konuşulduğunu ifade etti.

İstanbullulara göre Mart ayında Türkiye’de deprem gündemi, seçim gündeminden önce geldi. İstanbul’un gündeminde ise olası İstanbul Depremi vardı.

Katılımcıların %56,4’ü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin Türkiye’nin gündemi olduğunu ifade etti. İkinci sırada ise %21,3 ile 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ve üçüncü sırada %16,2 ile ekonomik sorunlar yer aldı.

Katılımcıların %35,5’ü olası İstanbul depreminin Mart ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti.

Katılımcıların %32,7’si kredi kartı borcunun ancak asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti.

Kredi kartı kullananların %49,5’i aylık kredi kartı borcunun tamamını, %32,7’si ise borçlarının asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. %6,8’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, %5,1’i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, %5,9’u ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Mart ayında katılımcıların %36,7’si geçinemediğini belirtti.

Mart ayında katılımcıların %22,2’si bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %14,4’ü aslında pek geçinemediğini, %44,1’i kıt kanaat geçinebildiğini, %19,2’si ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

Ekonomik sorunlardan dolayı İstanbullular yaşamlarından memnun değil.

Katılımcılara Mart ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,3 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,9 olarak ölçüldü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Mart ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 5 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,7 olarak ölçüldü.

Yaşam memnuniyeti düşük gördüğünü belirten katılımcıların %63,9’u ekonomik sorunlar ve %21,8’i ise deprem sebebiyle yaşam memnuniyetinin düştüğünü belirtti.

İstanbul Planlama Ajansı Hakkında

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’un bilimsel çalışmalar ışığında, farklı disiplinlerden uzman, akademisyenlerin katkıları ve İstanbulluların katılımıyla planlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak 2020 yılında kuruldu. İPA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum, üniversiteler, uzmanlar, özel sektör, uluslararası kurumlar ve İstanbullular ile birlikte çalışan bir ortak akıl mekanizmasıdır.

İPA, İstanbul’un güncel sorunlarını tespit eder, bu sorunların çözümüne yönelik veriye dayalı kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve politika önerileri geliştirir. İstanbul hakkında güncel nitel ve nicel verilerin üretilmesi, ikincil verilerin derlenmesi, kamusal alan tasarımına ilişkin süreç tasarımı, kentin dezavantajlı gruplarına yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi ve İstanbul Vizyon 2050 çalışmasının koordinasyonu İPA’nın temel sorumluluk ve uzmanlık alanları arasındadır.

İPA, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, mimarlık, endüstriyel tasarım ve istatistik gibi disiplinlerin bir araya geldiği birimlerden oluşur. Yenilikçi bir planlama anlayışı ve dünyadaki benzerleri arasında örnek olabilecek “İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi” iki yıllık bir çalışmanın ardından tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. İstanbul Vizyon 2050 çalışmaları devam ederken, afetler ve deprem, iklim krizi ve diğer birçok konuda bilim insanları ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmektedir.

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbulluların katılımına açık düzenlediği çalışmaları Florya’da bulunan İPA Kampüs’te gerçekleştirmektedir. Florya Atatürk Ormanı’nın 100 bin metrekarelik bölümünde yer alan İPA Kampüs, önceki dönem belediye başkanları tarafından lojman olarak kullanılan alanın kamuya açık bir “birlikte öğrenme, düşünme ve tasarlama” mekânına dönüştürülmesiyle 2022 yılında açılmıştır.

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