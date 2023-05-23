İstanbul'un göbeğinde cinayet! Sevgi Demirci ve çocuklarını kim, neden öldürdü? sorusunun cevabı gündeme bomba gibi düştü. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2.5 yıl önce kaybolan Sevgi Demirci ve çocukları hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan araştırma sonucu Silivri'nin Değirmenkçy mevkiinde çalışma yaptı ve 3 cesede ulaştı. Peki bu cesetler Sevgi Demirci ve çocuklarına mı ait? Sevgi Demirci ve çocuklarını kim, neden öldürdü? İşte tüm detaylar...

2.5 Yıl önce kayboldular

2.5 yıl önce kaybolan Sevgi Demirci, oğlu Eren ve kızı Rümeysa Polat bir anda şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. Ailesi bulunması için ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programından yardım istedi.

Çalışmalar sonuç verdi, 3 cesede ulaşıldı

Yapılan çalışmalar sonucu Sevgi Demirci ve çocuklarının en son görüldüğü istanbuk'un Silivri ilçesinde arama çalışmaları yoğunlaştı. Jandarma ekipleri Silivri'nin Değirmenköy mevkiinde çalışmaları sonucu toprağa gömülü 3 ceset buldu.

''SENİ DE ONLARI GÖMDÜĞÜM GİBİ GÖMERİM''

Ünlü araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programında, şoke edici bir gelişme yaşandı. Programa telefonla bağlanan itirafçı kuzen Ö.Y. ve kayıp Sevgi Demirci'nin kızı Zeynep Polat, çarpıcı iddialarda bulundu. İkili, kayıp olan kişilerle ilgili korkunç detayları paylaştı.

Ö.Y.'nin ifadelerine göre, geçtiğimiz hafta sonu, kuzeni Ü.Y.'nin Silivri'deki evinde bir araya geldikleri anlatıldı. Ö.Y., Ü.Y., kayıp Sevgi Demirci ve iki çocuğunun birlikte vakit geçirdiği belirtildi. Ancak dönüş yolunda arabaya sığmadıkları için sadece E. adındaki bir kişinin geride kaldığı ifade edildi. Ö.Y., o günden sonra hiçbir haber alamadığını dile getirerek, Ü.Y. ile para nedeniyle tartıştıklarını ve kendisine yöneltilen tehditleri aktardı. Ö.Y., ayrıca, şu an kazı yapılan bölgede bulunan cesedin, kayıp E. tarafından yasaklı madde ekimi için kazıldığını iddia etti.

Diğer bir şok iddia ise kayıp Sevgi Demirci'nin kızı Zeynep Polat'tan geldi. Zeynep Polat, canlı yayında Ü.Y.'nin 2018 yılında kaybolan E.P.'yi öldürdüğünü ve cesedini Silivri'ye gömdüğünü söyledi. Polat, ara sıra mezarı suladığını ifade etti.

Şüpheliler gözaltına alındı

Bulunan cesetlerin incelemeleri sürerken, polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.



