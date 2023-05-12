İstanbul tarihi yapılarını bir bir kaybediyor. Kimi tarihi binalar daha şanslı. Değerini bilen kurumların koruması altında. Bu şanslı binalar kategorisinde “Frej Apartmanı” da yer alıyor. İstanbul gibi devasa bir kente tarihi değerlerin yerlerini bilmek tarihi konusunda fikir sahibi olmak pek mümkün değil. Ama bazı İstanbul sevdalıları bu eserleri sosyal medya aracılığı ile duyurarak bu yapıların korunmasına önemli katkılar sağlıyorlar.

Frej Apartmanı İstanbul Art Nouveausu'nun en önde gelen eserlerinden olan yapı, Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda, Bankalar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişiminde konumlanır. Apartman adını Levanten Frej ailesinden alır. Selim Hanna Frej (Freige) tarafından yaptırılmıştır. Binanın sahibi Selim Hanna Frej, Lübnanlı Marûnî cemaatinden servet sahibi bir Beyoğlu Levantenidir. Apartmanın yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İkinci derece tarihi eser niteliğinde olan yapının iç mekanı 1987-1989 yılları arasında yenilenmiştir.. Günümüzde İstanbul Galata Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır... Beş katlı binanın mimarı, Rum mimar Konstantinos Kyriakidis ’tir (1881-1942) Bu tarihi yapıları bina dışından da olsa görmek İstanbul’un tarihsel dokusu hakkında küçükte olsa bir fikir verebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ