Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ve bütçenizi korurken kaliteli ürünler almak istiyorsanız, bu ucuz marketler sizin için ideal seçenekler olabilir. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için İstanbul'un bu ekonomik marketleri büyük bir avantaj sağlar.

A101:

Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan A101, uygun fiyatlı temel gıda ürünleri, ev temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri sunmaktadır.

Şok Market:

İndirimli fiyatlarıyla bilinen Şok Market, İstanbul genelinde yaygın olarak bulunur ve tüketim ürünlerini uygun fiyatlarla sunmaktadır.

BİM:

Türkiye'nin en yaygın market zincirlerinden biri olan BİM, İstanbul'da da birçok şubesi bulunmaktadır. Uygun fiyatlı gıda ürünleri, temizlik malzemeleri ve ev gereçleri gibi geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Migros 5M:

Migros'un indirimli fiyatlarla hizmet veren konsepti olan Migros 5M, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bulunmaktadır. Temel gıda ürünleri ve günlük ihtiyaçları uygun fiyatlarla karşılamayı hedeflemektedir.

Şok Market:

Sok Market, İstanbul'da birçok semtte bulunan uygun fiyatlı bir market zinciridir. Geniş bir ürün yelpazesi sunmakta ve ekonomik alışveriş imkanı sağlamaktadır.

Tarım Kredi Kooperatif Market :

Fiyat dengesi sağlamak amacıyla 1805 hizmet noktası bulunan Tarım Kooperatif Marketlerinde indirimli ürün kataloğu her ay yeniliyor.