Semtler arasındaki fiyat farkları, konut tipi, konum, ulaşım olanakları, altyapı ve semtin genel popülerliği gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
En Pahalı Semtler:
Beşiktaş:
İstanbul'un en merkezi semtlerinden biridir ve konumu, tarihi dokusu ve lüks konutlarıyla bilinir.
Nişantaşı:
Nişantaşı, lüks mağazaları, butikleri, restoranları ve kafeleriyle ünlüdür. Burada konut fiyatları genellikle yüksektir.
Etiler:
Etiler, üst gelir grubuna hitap eden lüks konutların ve restoranların bulunduğu bir semttir.
Levent:
Finans merkezi olarak bilinen Levent, yüksek binaları, AVM'leri ve lüks rezidanslarıyla tanınır.
İstinye:
Boğaz manzaralı villaları ve lüks konutlarıyla ünlü olan İstinye, İstanbul'da en pahalı semtlerden biridir.
En Ucuz Semtler:
Esenyurt:
Esenyurt, İstanbul'un gelişmekte olan bir semti olup daha uygun fiyatlı konut seçenekleri sunmaktadır.
Arnavutköy:
Arnavutköy, İstanbul'un kuzeyinde yer alan bir semttir ve daha ekonomik konut seçenekleri sunmaktadır.
Sancaktepe:
Anadolu Yakası'nda bulunan Sancaktepe, daha uygun fiyatlı konutlarla bilinen bir semttir.
Sultanbeyli:
Sultanbeyli, İstanbul'un doğusunda yer alan bir semt olup daha ekonomik konut seçenekleri sunmaktadır.
Pendik:
Pendik, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir semt olup daha uygun fiyatlı konutlar ve yaşam maliyetleri sunmaktadır.
YENİGÜN HABER MERKEZİ