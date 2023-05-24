Semtler arasındaki fiyat farkları, konut tipi, konum, ulaşım olanakları, altyapı ve semtin genel popülerliği gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

En Pahalı Semtler:

Beşiktaş:

İstanbul'un en merkezi semtlerinden biridir ve konumu, tarihi dokusu ve lüks konutlarıyla bilinir.

Nişantaşı:

Nişantaşı, lüks mağazaları, butikleri, restoranları ve kafeleriyle ünlüdür. Burada konut fiyatları genellikle yüksektir.

Etiler:

Etiler, üst gelir grubuna hitap eden lüks konutların ve restoranların bulunduğu bir semttir.

Levent:

Finans merkezi olarak bilinen Levent, yüksek binaları, AVM'leri ve lüks rezidanslarıyla tanınır.

İstinye:

Boğaz manzaralı villaları ve lüks konutlarıyla ünlü olan İstinye, İstanbul'da en pahalı semtlerden biridir.

En Ucuz Semtler:

Esenyurt:

Esenyurt, İstanbul'un gelişmekte olan bir semti olup daha uygun fiyatlı konut seçenekleri sunmaktadır.

Arnavutköy:

Arnavutköy, İstanbul'un kuzeyinde yer alan bir semttir ve daha ekonomik konut seçenekleri sunmaktadır.

Sancaktepe:

Anadolu Yakası'nda bulunan Sancaktepe, daha uygun fiyatlı konutlarla bilinen bir semttir.

Sultanbeyli:

Sultanbeyli, İstanbul'un doğusunda yer alan bir semt olup daha ekonomik konut seçenekleri sunmaktadır.

Pendik:

Pendik, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir semt olup daha uygun fiyatlı konutlar ve yaşam maliyetleri sunmaktadır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ